Компенсации за уничтоженное жилье будут происходить по-новому — что изменится

Разрушенный дом. Фото: google.com

В Украине власти намерены усовершенствовать программу выплаты денежных компенсаций за поврежденное или уничтоженное во время войны жилье. Вносить изменения планируют с участием местных властей.

Такие намерения анонсировала глава комитета по организации госвласти, местного самоуправления Елена Шуляк.

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Почему изменят программу выплат

Как объяснила Шуляк, поскольку большинство граждан не имеют возможности самостоятельно поремонтировать поврежденные дома или приобрести новое вместо разрушенного Верховная Рада еще в феврале текущего года приняла закон о компенсациях. Это был серьезный шаг в вопросе обеспечения соцзащиты граждан, программа работает довольно результативно. Однако она требует улучшения.

Сейчас много из таких объектов расположены на оккупированных территориях, где восстановление начнется только после деоккупации. При этом граждане должны иметь гарантию того, что им не придется самостоятельно отстраивать жилье.

Изменения в программе для большей эффективности будут принимать исключительно с участием общин. Для этого организуют ряд консультаций, где планируют обменяться оценками проекта и идеями по улучшению. К ним привлекут также представителей профильных министерств, народных депутатов, граждан, жилье, которых повреждено или разрушено.

"Также мы приглашаем к участию глав и депутатов общин, представителей комиссий, принимающих решение о компенсациях за уничтоженные объекты недвижимого имущества, независимых украинских и международных экспертов, профильные ОО, технических инвентаризаторов, оценщиков имущества, судей, нотариусов и других. На основе нашего диалога мы сформируем рекомендации по улучшению механизма выплаты компенсаций", — добавила глава комитета.

Первое обсуждение будет проведено 20 сентября для жителей западных и северных регионов страны, второе, 27 сентября, для жителей восточных и центральных областей страны, третье, 3 октября, для жителей южных областей Украины и АР Крым.

Что еще стоит знать

Напомним, депутаты Верховной Рады Украины (ВРУ) планируют принять законопроект, который позволит государству конфисковывать у украинцев имущество и земельные участки без судебных решений. Речь идет о документе под номером 8225.

Также мы писали, что в Украине государственную программу "єВідновлення" на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за российской агрессии жилье изменят. Денежные средства смогут получить также граждане, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное жилье. Новые правила могут заработать осенью этого года.