Банк Конкорд помогал мошенникам уклоняться от уплаты налогов

Отделение банка "Конкорд". Фото: google.com

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение отозвать лицензию и ликвидировать известный украинский банк "Конкорд". Причиной стал мискодинг, расследованный временной специальной комиссией Верховной Рады (ВР) по игорному бизнесу.

Об этом рассказал представитель Налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

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Так, в Налоговом комитете поддержали действия регулятора по противодействию легализации средств, полученных преступным путем, а также уклонению от налогообложения.

По словам политика, второе крупнейшее финучреждение лишили лицензии из-за помощи мошенникам в уклонении от налогообложения в игорном бизнесе.

"Решение принято в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения... Решение справедливо, обосновано и очень поучительно. Никто не имеет права воровать в армии в войну", — написал Железняк.

Что известно о банке "Конкорд"

Банк был основан в августе 2006 года. За время деятельности открылось 14 отделений, больше всего — в Днепре (четыре) и Киеве (три). В 2012 году его бенефициарами стали Елена и Юлия Соседки.

Ранее финучреждение "Конкорд" фигурировало в расследованиях по махинациям в сфере игорного бизнеса.

Правление Нацбанка приняло решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Конкорд" с 1 августа.

Доля банка составила 0,17% активов платежеспособных финучреждений, поэтому вывод с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора.

Также "Конкорд" оштрафовали на 400 тыс. грн за нарушение требований, а именно — отсутствие данных о получателе финансов и инициаторе во время денежных переводов.

В Нацбанке пообещали, что каждый вкладчик получит от Фонда гарантирования вкладов финансовое возмещение в полном размере вклада.

Что еще стоит знать

Напомним, 22 июля "Смысл Банк" с российскими "корнями" официально стал государственным. Это позволит избежать угроз финансовой стабильности.

Также мы писали, что на Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.