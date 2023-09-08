Нацбанк признал неплатежеспособным очередной банк — что будет с вкладами

В Украине признали неплатежеспособным очередной банк: что будет с вкладами
В Украине признали неплатежеспособным очередное финучреждение. Речь идет об АО "Укрбудинвестбанк".
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Детали решения по "Укрбудинвестбанку"
Отмечается, что 7 сентября правление НБУ отнесло "Укрбудинвестбанк" в список неплатежеспособных.
На начало осени доля банка на рынке составила 0,04% активов платежеспособных банков. Поэтому решение регулятора не пошатнет стабильность банковской сферы.
Известно, что НБУ пошел на такой шаг из-за невыполнения "Укрбудинвестбанком" письменного требования регулятора, игнорирования замечаний к плану мер, отсутствия мер по улучшению финансового состояния и приведению собственной деятельности в соответствие с украинским законодательством.
Месяц назад правление НБУ отнесло его к категории проблемных из-за невыполнения решения по ограничению отдельных видов финансовых операций. После этого финансовое состояние существенно ухудшилось, в то же время менеджмент и владельцы не применили надлежащих мер, чтобы предотвратить его неплатежеспособность.
Основная владелица "Укрбудинвестбанка" с долей 74,9% — гражданка Украины Светлана Демьяненко.
Что будет с вкладами клиентов банка
Как отмечают в НБУ, каждый вкладчик получит от Фонда гарантирования вкладов физлиц возмещения в полном размере.
По состоянию на начало сентября возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам финучреждения составила 606 млн гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, доходы украинских банков продолжают превосходить собственные рекорды: в июне отчитались о 15,5 млрд грн, а за январь-июль — 83,2 млрд грн. Это самый высокий показатель за последние 15 лет, говорят эксперты.
Также Государственная налоговая служба Украины (ГНС) в 2023 году намерена провести плановые документальные проверки более 1 тыс. компаний, в том числе банков.