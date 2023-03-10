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В Украине устроят массовые проверки обоснованности выдачи больничных

10 марта 2023 09:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Выдача больничных - в Украине устроят массовые проверки
Такую задачу правительство поручило Пенсионному фонду Украины
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине организуют массовые проверки обоснованности выдачи больничных гражданам. Такую задачу правительство поручило Пенсионному фонду Украины (ПФУ).

Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров Украины (КМУ).

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Что приняло правительство

Отмечается, что правительство приняло постановление №185, утверждающее механизм проведения представителями Пенсионного фонда проверки обоснованности начисления и продления листов нетрудоспособности. Документ вступил в силу с 7 марта.

Цель масштабных проверок

Согласно правительственному постановлению, специалисты ПФУ должны проводить проверки обоснованности выдачи больничных для того, чтобы предотвратить нецелевое использование средств.

"Согласно порядку целью проверки листков нетрудоспособности является осуществление контроля за обоснованностью формирования (выдачи) листков нетрудоспособности, медицинских выводов о временной нетрудоспособности. Проверка листков нетрудоспособности проводится уполномоченными должностными лицами территориального органа ПФУ и/или уполномоченными врачами", — говорится в постановлении.

До этого по результатам проверки предупредили выплаты по необоснованно выданным или продленным больничным на сумму более 3,6 млн гривен в 2022 году. Провели около 2 тыс. плановых и внеплановых проверок учреждений здравоохранения, а также столько же страхователей. Проверками занимались специалисты Фонда социального страхования.

Напомним, в феврале 2023 года изменились заработные платы и пенсии для военных. В частности, ежемесячные доплаты в размере 30 тысяч грн, которые с февраля прошлого года получали военные и силовики, многим отменили.

Также мы писали, что в Украине субсидия, которую не предоставляют без подачи декларации, является безвозвратной адресной государственной помощью потребителям, которые самостоятельно не могут рассчитываться за коммунальные услуги. В то же время законодательством предусмотрены случаи, когда выплаты могут частично забрать.

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