Счета запретят пополнять анонимно — детали решения НБУ

Банковское отделение. Фото: Privatbank

В Украине запретят анонимное пополнение банковских карт через терминальные сети. Теперь клиентам для идентификации нужно будет вносить дополнительную информацию.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

Читайте также:

Запрет на анонимное пополнение карт

Согласно решению регулятора, гражданам с 1 августа нужно будет указывать номер телефона плательщика средств в расчетной квитанции. Внесенные изменения в правила перевода денег и пополнения счетов через терминалы призваны уменьшить анонимность. Новация позволит усилить контроль за движением средств.

При оплате коммунальных услуг, счетов за интернет, телевидения, билетов на железнодорожный транспорт, налогов, штрафов — указывать номер не нужно.

При пополнении счетов нужно будет указать:

контактный номер телефона;

ввести одноразовый пароль, отправленный на этот номер телефона.

Только после успешного выполнения этих шагов будет возможно осуществление перевода средств на банковскую карту.

Новация касается платежных услуг, которые будут осуществляться через терминалы, поэтому коснутся перевода средств на карты банков Монобанк, ПриватБанк, Ощадбанк, Сенс и других.

Больше о банках

Напомним, в Украине с 1 июля небанкам (обменникам) разрешили неограниченный по объему суммы доступ к своим счетам в финучреждениях для подкрепления касс наличными. Речь идет о денежных средствах в любой валюте.

Также мы писали, что Национальный банк ужесточил наказание банков за нарушение правил по вопросу противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.