Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Финансы arrow В Украине заработала миссия МВФ: что обсудят arrow

В Украине заработала миссия МВФ: что обсудят

13 февраля 2023 09:18
lis.jpg - Ксения Лисновская
В Украине заработала миссия МВФ — что планируют обсудить
Дискуссия будет касаться выполнения условий программы
lis.jpg - Ксения Лисновская

В понедельник, 13 февраля, в Украине возобновила свою работу миссия Международного валютного фонда (МВФ). Дискуссия будет касаться выполнения условий программы.

Об этом говорится в заявлении руководителя постоянного представительства фонда Ваграма Степаняна, разосланном СМИ.

Читайте также:

Планы миссии

Как отмечается в заявлении, стороны планируют обсудить выполнение условий мониторинговой программы.

"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями властей Украины с целью подготовки к пересмотру Мониторинговой программы с участием Совета директоров", — говорится в сообщении.

Ожидается, что миссия Международного валютного фонда проанализирует выполнение программы и обсудит полноценную кредитную программу.

В декабре МВФ одобрил четырехмесячную мониторинговую программу для Украины, впрочем, она не предполагала выделение средств.

Больше о МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в размере 16 млрд долларов, чтобы помочь покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.

Ранее в МВФ назвали три ключевых фактора, которые могут угрожать глобальной экономике. Один из них — полномасштабная война россии против Украины.

Также мы писали, что в Национальном банке назвали пять ключевых пунктов, которые дадут представление о том, что будет с экономикой в течение 2023-2025 годов. В обновленном макроэкономическом прогнозе некоторые показатели ухудшились.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидания для глобального экономического роста текущего года. Прогноз повысили незначительно — на 0,2%.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

14:30 Жители семи жилых массивов Одессы наблюдают перебои с водоснабжением: в чем причина

14:29 Стоп хаотической застройке столицы: суд по иску Минкульта вынес решение в пользу киевлян

Новина з відео

14:25 "Дети развлекаются": Пригожин прокомментировал очередное видео с казнью "вагнеровца" кувалдой

Новина з фото

14:24 В Индонезии списанный "Боинг" превратили в роскошную виллу

14:11 Киевское "Динамо" заинтересовалось еще одним африканцем: Мирча Луческу настаивает на трансфере

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:09 ЕС введет санкции против четырех банков России, — Politico

14:00 "Не романтическое море": в Одессе объявили штормовое предупреждение

13:59 Впервые в истории двусторонних отношений: Зеленский провел переговоры с президентом Филиппин

Новина з відео

13:43 ​​Зеленский представил нового министра внутренних дел и назвал главные задачи Клименко

13:40 После скандального заявления Берлускони про Украину в МИД напомнили, как тот целовал руки Каддафи

Новина з відео

14:25 "Дети развлекаются": Пригожин прокомментировал очередное видео с казнью "вагнеровца" кувалдой

Новина з відео

13:43 ​​Зеленский представил нового министра внутренних дел и назвал главные задачи Клименко

Новина з відео

13:18 Зеленский представил назначенного председателем СБУ Малюка руководящему составу спецслужбы

Новина з відео

12:29 На кладбищах Мариуполя растет количество захоронений: большинство из них безымянные

Новина з відео

12:13 "Для Зеленского": Кадыров похвастался пистолетом перед пропагандисткой Скабеевой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:00 ​​​Хакеры сорвали трансляцию выступления президента Ирана и призвали к свержению режима

Новина з відео

11:59 В "Дії" запустили опрос о лучшей военной марке 2022 года

Новина з відео

11:31 ​​​Минобороны подтвердило передачу Украине всех САУ Caesar из Дании

Новина з відео

11:30 Братчук прокомментировал "уничтожение" моста в Затоке на Одесчине

Новина з відео

08:04 Королева R&B вернулась и намекнула на вторую беременность: как прошло выступление Рианны на Супербоул-2023

Эксклюзив

09:00 Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги: стоит ли это делать

08:00 Война оставляет токсическое наследие для среды и здоровья людей

Эксклюзив

18:00 Что готовит путин для Украины к 24 февраля: астрологический прогноз

Эксклюзив

08:00 Трофейная техника: чем ВСУ усилили свою мощь. Танки

18:00 Найден новый способ перенаправить удары молний — и это лазеры

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Русских морпехов разгромили

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Актуальное по теме

None 13 Февраль 14:17

Жители семи жилых массивов Одессы наблюдают перебои с водоснабжением: в чем причина

None 13 Февраль 14:29

Стоп хаотической застройке столицы: суд по иску Минкульта вынес решение в пользу киевлян

None 13 Февраль 14:25

"Дети развлекаются": Пригожин прокомментировал очередное видео с казнью "вагнеровца" кувалдой

None 13 Февраль 14:25

В Индонезии списанный "Боинг" превратили в роскошную виллу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB