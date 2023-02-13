В Украине заработала миссия МВФ — что планируют обсудить

Дискуссия будет касаться выполнения условий программы

В понедельник, 13 февраля, в Украине возобновила свою работу миссия Международного валютного фонда (МВФ). Дискуссия будет касаться выполнения условий программы.

Об этом говорится в заявлении руководителя постоянного представительства фонда Ваграма Степаняна, разосланном СМИ.

Планы миссии

Как отмечается в заявлении, стороны планируют обсудить выполнение условий мониторинговой программы.

"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями властей Украины с целью подготовки к пересмотру Мониторинговой программы с участием Совета директоров", — говорится в сообщении.

Ожидается, что миссия Международного валютного фонда проанализирует выполнение программы и обсудит полноценную кредитную программу.

В декабре МВФ одобрил четырехмесячную мониторинговую программу для Украины, впрочем, она не предполагала выделение средств.

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Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в размере 16 млрд долларов, чтобы помочь покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.

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Также мы писали, что в Национальном банке назвали пять ключевых пунктов, которые дадут представление о том, что будет с экономикой в течение 2023-2025 годов. В обновленном макроэкономическом прогнозе некоторые показатели ухудшились.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидания для глобального экономического роста текущего года. Прогноз повысили незначительно — на 0,2%.