В Украине заработала миссия МВФ — что планируют обсудить

В Украине заработала миссия МВФ: что обсудят
В понедельник, 13 февраля, в Украине возобновила свою работу миссия Международного валютного фонда (МВФ). Дискуссия будет касаться выполнения условий программы.
Об этом говорится в заявлении руководителя постоянного представительства фонда Ваграма Степаняна, разосланном СМИ.
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Планы миссии
Как отмечается в заявлении, стороны планируют обсудить выполнение условий мониторинговой программы.
"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями властей Украины с целью подготовки к пересмотру Мониторинговой программы с участием Совета директоров", — говорится в сообщении.
Ожидается, что миссия Международного валютного фонда проанализирует выполнение программы и обсудит полноценную кредитную программу.
В декабре МВФ одобрил четырехмесячную мониторинговую программу для Украины, впрочем, она не предполагала выделение средств.
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Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в размере 16 млрд долларов, чтобы помочь покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.
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Также мы писали, что в Национальном банке назвали пять ключевых пунктов, которые дадут представление о том, что будет с экономикой в течение 2023-2025 годов. В обновленном макроэкономическом прогнозе некоторые показатели ухудшились.
Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидания для глобального экономического роста текущего года. Прогноз повысили незначительно — на 0,2%.