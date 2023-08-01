Мобильные счета — в Украине заработали новые правила пополнения наличными

Мобильный телефон в руках. Фото: Unplush

В Украине с 1 августа 2023 года заработали новые правила пополнения мобильных счетов наличными денежными средствами через платежные терминалы. Это прописано в обновленных требованиях Национального банка (НБУ).

Об этом сообщается на портале одного из мобильных операторов Vodafone Украина.

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Пополнение мобильного счета по-новому

Как отмечается, НБУ с августа изменяет порядок осуществления финансовых операций через платежные терминалы. Он предусматривает обязательную идентификацию плательщика при пополнении мобильного счета.

Идентификация будет осуществляться двумя способами:

на номер телефона поступит одноразовый пароль в виде смс;

пароль будет передан с помощью телефонного вызова.

После этого плательщик должен ввести его на экране платежного устройства.

"Киевстар" также предупредил о нововведениях, опубликовав пошаговую инструкцию по осуществлению платежа:

плательщик должен указать собственный номер мобильного телефона, куда поступит звонок. Можно также заказать отправку смс-сообщения;

для подтверждения данной операции необходимо ввести последние четыре цифры номера, из которого поступит вызов, код из смс или сообщения в мессенджере;

после чего можно вносить требуемую сумму в терминал.

В случае пополнения счета другого человека нужно:

указать номер телефона абонента, счет которого будет пополняться;

затем необходимо ввести мобильный номер, куда поступит звонок, смс или сообщение в мессенджере;

ввести в поле пароля последние четыре цифры телефонного номера, с которого поступит вызов, или код сообщения;

внести в терминал требуемую сумму.;

При этом инструкции актуальны только в случае пополнения счета в терминалах фирменных магазинов "Киевстара", для остальных процесс может быть иным.

Остальные операторы соответствующего предупреждения не публиковали, однако нормы постановления регулятора распространяются на всех мобильных операторов.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее НБУ предупреждал, что в Украине с 1 августа текущего года изменятся правила по пополнению банковских карт наличными денежными средствами. Усилятся проверки граждан в ходе таких операций.

Также Национальный банк обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты. Если они будут отказывать клиентам в этом, то их будут наказывать.