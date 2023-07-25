Зарплаты в Украине – правительство запустит эксперимент по оплате труда

Деньги в кошельке. Фото: google.com

В Украине в 2023 году будет введен новый экспериментальный механизм оплаты труда государственных служащих. На первых порах он охватит несколько десятков государственных органов и ведомств.

Это предусмотрено правительственным постановлением №734.

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Эксперимент с оплатой труда

Речь идет о постановлении правительства, утвержденном в июле текущего года. Его нормы планируют реализовать в течение года.

Экспериментальный проект предусматривает введение единых подходов к формированию фонда оплаты труда госслужащих:

в органах государственной власти;

других государственных органах;

аппарате или секретариате, финансируемом из госбюджета.

Также он призван получить обоснованные данные и уточненные составляющие фонда оплаты труда госслужащих в госоргане для анализа фонда оплаты труда с учетом его реальных потребностей.

Кроме того, проект предусматривает подготовку предложений по усовершенствованию соответствующих законодательных актов.

В ходе эксперимента все надбавки за выслугу лет и ранг госслужащих будут рассчитывать, учитывая стаж госслужбы, который получит лицо, занимающее определенную должность, и ранг госслужащего, который ему присвоят в плановом бюджетном периоде. При этом Фонд оплаты труда будут формировать из расчета предельной численности сотрудников госоргана.

Отмечается, что Фонд оплаты труда не будет превышать объем расходов, необходимых для финансирования составляющих фонда оплаты труда согласно установленной предельной численности работников госоргана.

В список участников экспериментального проекта внесли 40 ведомств и госорганов:

Министерство образования;

Минагрополитики;

Минветеранов;

Министерство энергетики;

Минмолодежьспорт;

Министерство соцполитики;

Харьковская областная государственная (военная) администрация;

межрегиональные управления Нацгосслужбы;

районные государственные (военные) администрации.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине обещают набрать больше помощников ветеранов. Экспериментальный проект планируется расширить еще на пять областей.

Также мы писали, что в Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили о планах устроить проверки состояния руководителей военкоматов в Украине. С запросом о предоставлении списков военнослужащих обратились в Министерство обороны.