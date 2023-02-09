Зарплаты военным — в Украине утвердили дополнительные выплаты бойцам

Дополнительные выплаты предусмотрены за "особые заслуги перед Родиной"

Некоторые украинские военные будут получать больший размер денежного обеспечение ежемесячно. Власти утвердили дополнительные выплаты за "особые заслуги перед Родиной".

О таком решении Кабинета министров сообщает пресс-центр Министерства социальной политики.

Какие обещают суммы доплат военным

Как отметили в ведомстве, речь идет о правительственном постановлении от 20 января 2023 года №79. Согласно ему, дополнительные выплаты получат те военные, которые имеют особые заслуги перед Родиной и принимали участие в защите страны. В случае их гибели — соответствующие выплаты будут получать члены их семей.

Суммы денежных выплат различаются в зависимости от знака отличия:

лицам из числа тех, кто имеет особые заслуги перед Родиной и которые, начиная с 2014-го имеют звание Героя Украины, орден "Золотая Звезда" — будут получать три размера минимальной зарплаты (20,1 тыс. грн на 1 января);

граждане, имеющие с 2014 года награды:

- орден Богдана Хмельницкого трех степеней — два размера минимальной заработной платы (13,4 тыс. грн на 1 января);

- орден "За мужество" трех степеней — один размер минимальной заработной платы (6,7 тыс. грн на 1 января).;

- орден княгини Ольги трех степеней — один размер минимальной зарплаты (6,7 тыс. грн на 1 января 2023 г.);

нетрудоспособные члены семьи погибших (умерших) лиц среди награжденных посмертно орденом "Золотая Звезда" и имеющие звание Героя Украины, орден "Богдана Хмельницкого" трех степеней, орден "За мужество" трех степеней, орден княгини Ольги трех степеней — один размер минимальной зарплаты (6,7 тыс. грн на 1 января).

Будет назначать и выплачивать ежемесячную денежную выплату Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Напомним, по данным Министерства финансов Украины, к концу 2022 года в Украине рекордно выросли расходы государственного бюджета на нужды армии. В частности, речь идет о закупках и зарплатах военным.

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