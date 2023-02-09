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В Украине утвердили дополнительные выплаты военным: кто получит больше

9 февраля 2023 15:19
lis.jpg - Ксения Лисновская
Зарплаты военным — в Украине утвердили дополнительные выплаты бойцам
Дополнительные выплаты предусмотрены за "особые заслуги перед Родиной"
lis.jpg - Ксения Лисновская

Некоторые украинские военные будут получать больший размер денежного обеспечение ежемесячно. Власти утвердили дополнительные выплаты за "особые заслуги перед Родиной".

О таком решении Кабинета министров сообщает пресс-центр Министерства социальной политики.

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Как отметили в ведомстве, речь идет о правительственном постановлении от 20 января 2023 года №79. Согласно ему, дополнительные выплаты получат те военные, которые имеют особые заслуги перед Родиной и принимали участие в защите страны. В случае их гибели — соответствующие выплаты будут получать члены их семей.

Суммы денежных выплат различаются в зависимости от знака отличия:

  • лицам из числа тех, кто имеет особые заслуги перед Родиной и которые, начиная с 2014-го имеют звание Героя Украины, орден "Золотая Звезда" — будут получать три размера минимальной зарплаты (20,1 тыс. грн на 1 января);
  • граждане, имеющие с 2014 года награды:

- орден Богдана Хмельницкого трех степеней — два размера минимальной заработной платы (13,4 тыс. грн на 1 января);

- орден "За мужество" трех степеней — один размер минимальной заработной платы (6,7 тыс. грн на 1 января).;

- орден княгини Ольги трех степеней — один размер минимальной зарплаты (6,7 тыс. грн на 1 января 2023 г.);

  • нетрудоспособные члены семьи погибших (умерших) лиц среди награжденных посмертно орденом "Золотая Звезда" и имеющие звание Героя Украины, орден "Богдана Хмельницкого" трех степеней, орден "За мужество" трех степеней, орден княгини Ольги трех степеней — один размер минимальной зарплаты (6,7 тыс. грн на 1 января).

Будет назначать и выплачивать ежемесячную денежную выплату Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Напомним, по данным Министерства финансов Украины, к концу 2022 года в Украине рекордно выросли расходы государственного бюджета на нужды армии. В частности, речь идет о закупках и зарплатах военным.

Также мы писали, что в Украине к концу года рынок труда местами догнал довоенный уровень. Наибольшая динамика обновления была зафиксирована в прифронтовых регионах.

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