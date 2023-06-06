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В Украине значительно подешевеет популярный продукт

6 июня 2023 17:47
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
В Украине значительно подешевеет популярный продукт
Покупатель в супермаркете. Источник: Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В Украине скоро снизятся цены на лук. Популярный у украинцев овощ подешевеет через два-три месяца.

Хорошие новости сообщил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время телемарафона "Единые новости".

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Чиновник подчеркнул, что в этом году увеличились посевные площади под масличными культурами и уменьшились под зерновыми. При этом Высоцкий сразу успокоил, что уменьшение площади посева зерновых не повлияет на продовольственную безопасность Украины.

Почему подорожал лук

Тарас Высоцкий пояснил, что подорожание лука произошло из-за того, что в Украине 80% коммерческого выращивания лука в течение последнего десятилетия в основном происходило на территории Херсонской области. После оккупации области россиянами в 2022 году лук просто перестал попадать на украинский рынок и возник дефицит.

Тем не менее, украинские фермеры из других регионов начали исправлять эту ситуацию весной этого года. Они увеличили посевную площадь под овощами борщевого набора приблизительно на 25-30%, включая лук.

"Через два-три месяца начнется основной сбор лука, и пик очень высоких цен закончится. Затем последует стабилизация стоимости. До конца спрогнозировать нельзя из-за погоды, которая будет благоприятна или нет. Но точно есть понимание, что цена на лук может снизиться", – подчеркнул Тарас Высоцкий.

Чиновник также объяснил, почему уменьшение площади посева зерновых не повлияет на продовольственную безопасность Украины. По словам Высоцкого, украинцы потребляют не больше 30% выращиваемого. Таких важных для внутренней продовольственной безопасности культур, как гречка, овес и  пшеница озимая, украинские фермеры посеяли более чем достаточно, чтобы обеспечить внутреннее потребление.

Напомним, в украинских супермаркетах в мае 2023 года продолжил дорожать популярный вид мяса — свинина. Правда, цены растут не так стремительно, как было в апреле.

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