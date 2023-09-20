Военные облигации — украинцы активнее покупают ценные бумаги

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Среди украинцев растет популярность военных облигаций. За время полномасштабной войны население увеличило портфель таких ценных бумаг на 22,2 млрд гривен больше, до 47,7 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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По информации ведомства, за более чем 1,5 года юридические лица нарастили портфель облигаций внутреннего государственного займа Украины на 39,9 млрд гривен, до 120,5 млрд гривен.

Объем приобретенных военных ОВГЗ представителями территориальных общин вырос за это время на 2,2 млрд. грн, до 2,3 млрд гривен, то есть доля в 1,14% от объема неиспользованных остатков бюджетов на счетах. С начала 2023 года остатки выросли на 86,4 млрд гривен и по состоянию на начало сентября составляют 201,8 млрд гривен.

Определенная часть неиспользованных остатков формируется благодаря поступлению НДФЛ из заработных плат военных, в местные бюджеты которых поступило 67,9 млрд гривен.

Минфин напомнил, что правительство в мае приняло постановление №523, которым планировало привлечь местные органы власти аккумулировать определенную часть неиспользованных остатков в военных ценных бумагах.

Сейчас громады должны размещать деньги на срочных депозитах только в случае покупки ОВГЗ на сумму в 50% от общей суммы средств, размещаемых на депозитах.

Однако местные органы власти сократили объем купленных облигаций с 3,7 до 2,3 млрд грн в последние месяцы, несмотря на ожидания увеличения их доли в финансировании расходов госбюджета.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины хочет изменить правила покупки долларов. В стране исчезнет проблема с отказом банков и обменников принимать деньги без комиссии.

Также мы писали, что Министерство цифровой трансформации запустило продажу военных облигаций 3 октября 2022 года.