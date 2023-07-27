Евро в Украине набирает популярность — спрос резко вырос

ПриватБанк в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине все большее значение в структуре валютных расчетов приобретает евро. В связи с ростом спроса банки ввезли в июне 2023 года почти вдвое больший объем этой валюты.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

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По данным НБУ, по итогам июня банки ввезли в Украину иностранную валюту на общую сумму 638 млн долларов в эквиваленте, что на 185 млн долларов меньше против показателя в мае.

Объем ввоза наличного евро увеличился со 117 до 208 миллионов (в долларовом эквиваленте).

Источник: НБУ

Вывезли в июне 73 миллиона американской валюты, что на 20 млн долларов меньше против мая.

Источник: НБУ

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Напомним, что Национальный банк считает текущую макроэкономическую ситуацию в стране благоприятной для начала постепенного движения к нормализации монетарной политики. Регулятор работает над созданием окончательных предпосылок для возврата гибкости обменного курса американской валюты.

Также мы писали, что, по мнению аналитика ICU Михаила Демкива, Нацбанк вместо повышения фиксированного курса может принять решение "отпустить" доллар. Это может произойти не в перспективе, а в начале 2024 года.