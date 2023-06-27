Пенсии и соцвыплаты в Украине — в правительстве утвердили бюджет ПФУ

Заседание Кабинета министров. Фото: kmu.gov.ua

Украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).

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Как отмечается, объем доходов Пенсионного фонда установлен на уровне 768,9 млрд грн. Из этой суммы составляют:

собственные доходы фонда — около 451 млрд грн;

сумма средств по общеобязательному государственному соцстрахованию — 27,7 млрд грн;

средства государственного бюджета на покрытие финансирования пенсионных программ и соцвыплат — 249 млрд грн;

средства госбюджета на покрытие выплаты субсидий и льгот на ЖКУ — 37,9 млрд грн.

Ранее Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал, нет ли задержек в финансировании социальных выплат. В частности, в июне на выплаты пенсий было направлено около 57,6 млрд грн. В этом месяце произвели перерасчет пенсий для более 655 тысяч человек, из которых около 400 тысяч получили больше. В среднем выплаты у пенсионеров, продолжающих работать, выросли на 222 грн.

Также в июне свыше 1 млрд грн перечислили на жилищные субсидии и льготы, 2,08 — страховые выплаты, в том числе 1 млрд грн — на оплату больничных.

В мае на финансирование пенсий было направлено 57 млрд грн, в апреле — 52,5 млрд грн.

Ранее во власти сообщали, что задержки в финансировании пенсий и соцвыплат не должно быть благодаря запасу прочности, который накопили в предыдущие месяцы.

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Напомним, в Украине после масштабной индексации пенсионных выплат одна из категорий граждан начала получать более 13,37 тыс. грн. Такие выплаты начисляются некоторым чернобыльцам.

Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.