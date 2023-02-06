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Стоимость доллара в Украине: финансисты озвучили недельный прогноз курса

6 февраля 2023 07:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Курс доллара в Украине — финансисты озвучили недельный прогноз
Факторов, которые бы существенно повлияли на валютный рынок, сейчас нет
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине в течение недели с 6 по 12 февраля курс доллара будет держаться на уровне до 41 грн/долл. Факторов, которые бы существенно повлияли на валютный рынок, сейчас нет.

Такой прогноз СМИ озвучил финансист, руководитель департамента казначейства Cominbank Герман Марченко.

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Какая сейчас ситуация на валютном рынке

Как отметил финансист, в стране на наличном рынке наблюдается баланс между спросом и предложением. Такая ситуация во многом обязана действиям Национального банка Украины (НБУ), который для поддержки гривны практически ежедневно выходил на межбанковский рынок, продавая дефицитную валюту.

Это стало возможным благодаря поступлениям валютной поддержки от западных стран-партнеров Украины, поскольку валютная выручка экспортеров существенно просела на фоне войны.

"Это до 18 млрд евро от ЕС, которые Украина получит в течение 2023 года. Существует вероятность получения еще 16 млрд долларов в рамках долгосрочного пакета помощи МВФ", — отметил он.

Еще одним критически важным фактором для валютного рынка стал ход действий на фронте. Успехи украинской армии внушают участникам рынка уверенность, укрепляя гривну. В то время как риски, которые могут возникнуть при попытке россии очередного наступления, наоборот, приведут к дестабилизации.

Сколько стоит доллар 6 февраля

В понедельник, 6 февраля, на украинском наличном рынке продолжаются колебания курса доллара. Некоторые финучреждения предложили валюту дороже, чем было в предыдущий банковский день, свидетельствует информация на сайте Kurs.

Сейчас средний курс доллара в украинских банках в покупке составляет 39,62 гривны (-0,08 коп.), а в продаже — 40,35 гривны (-0,07).

В частности, государственный ПриватБанк повысил курс на 10 копеек. В покупке составляет 39,50 грн/долл., в продаже — 40,00 грн/долл.

Динамика курса американской валюты на черном рынке по данным портала Мinfin:

Напомним, банкиры и финансисты курс гривны прогнозируют в течение следующих 12 месяцев на уровне 42,70 грн/доллар. В октябре банкиры заявляли, что курс может составить 43,23 грн/доллар. По мнению финансовых аналитиков, доллар будет дешевле — 41,11 грн/долл. В октябре прогнозировали 42,30 грн/долл .

Также мы писали, что объем наличной иностранной валюты вне банков за время войны существенно увеличился - на 9,9 млрд долларов. В 2021-м количество валюты на руках украинцев тоже возросло, однако динамика была почти вдвое слабее, рассказали в Национальном банке Украины.

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