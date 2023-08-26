Пенсии в Украине — в августе расходы выросли на 400 млн грн

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какие денежные суммы перечислили на финансирование пенсий в августе 2023 года. В частности, в текущем месяце украинцы получили на 400 млн грн больше.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

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Как сообщают в Пенсионном фонде, в стране состоялось перечисление денежных средств гражданам за август.

"В августе на пенсионные выплаты направлено 58,0 млрд грн", — говорится в сообщении фонда.

В июле на пенсионные выплаты было направлено 57,6 млрд грн.

Кому и сколько выплатили средств

В августе имелись дополнительные расходы, связанные с доплатами ко Дню независимости. Выплаты составляли в размере от 450 до 3,1 тыс. грн, а именно:

450 грн — получили, в частности, участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто;

650 грн — предоставили членам семей погибших/умерших ветеранов войны, статус которых установлен согласно п. 1 ст. 10 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", членам семей погибших/умерших защитников/защитниц Украины, женам/мужчинам умерших граждан с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз;

1 тыс. грн — УБД, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (на момент заключения не было 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто;

3,1 тыс. грн — предоставили лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной.

Выплаты осуществлены в соответствии с правительственным постановлением № 754 в рамках законов:

"О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

"О жертвах нацистских преследований".

Больше о пенсиях

Напомним, в Налоговом комитете Верховной Рады Украины (ВРУ) рассказали о финансировании пенсий, социальных выплат и заработных плат в бюджетной сфере в июле 2023 года. Полностью полагались на финподдержку международных партнеров.

Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.