Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Расходы на пенсии в августе выросли на 400 млн грн: кто получил больше arrow

Расходы на пенсии в августе выросли на 400 млн грн: кто получил больше

26 августа 2023 09:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — в августе расходы выросли на 400 млн грн
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какие денежные суммы перечислили на финансирование пенсий в августе 2023 года. В частности, в текущем месяце украинцы получили на 400 млн грн больше.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

Читайте также:

Какую сумму получили украинцы в августе

Как сообщают в Пенсионном фонде, в стране состоялось перечисление денежных средств гражданам за август.

"В августе на пенсионные выплаты направлено 58,0 млрд грн", — говорится в сообщении фонда.

В июле на пенсионные выплаты было направлено 57,6 млрд грн.

Кому и сколько выплатили средств

В августе имелись дополнительные расходы, связанные с доплатами ко Дню независимости. Выплаты составляли в размере от 450 до 3,1 тыс. грн, а именно:

  • 450 грн — получили, в частности, участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто;
  • 650 грн — предоставили членам семей погибших/умерших ветеранов войны, статус которых установлен согласно п. 1 ст. 10 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", членам семей погибших/умерших защитников/защитниц Украины, женам/мужчинам умерших граждан с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз;
  • 1 тыс. грн — УБД, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (на момент заключения не было 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто;
  • 3,1 тыс. грн — предоставили лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной.

Выплаты осуществлены в соответствии с правительственным постановлением № 754 в рамках законов:

  • "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";
  • "О жертвах нацистских преследований".

Больше о пенсиях

Напомним, в Налоговом комитете Верховной Рады Украины (ВРУ) рассказали о финансировании пенсий, социальных выплат и заработных плат в бюджетной сфере в июле 2023 года. Полностью полагались на финподдержку международных партнеров.

Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости Украины 25 августа: новая помощь для Украины и отставка главы ГСЧС

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз