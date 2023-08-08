НБУ оштрафовал крупный украинский банк — причины

Здание НБУ. Фото: bank.gov.ua

В Украине Центробанк оштрафовал крупное финучреждение, которое с начала года лидировало по приросту срочных депозитов граждан. Речь идет об АО "ПУМБ".

О таком решении сообщает пресс-центр Национального банка Украины (НБУ).

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Как отмечается, Нацбанк в июле текущего года выписал штраф в 10,85 млн гривен финучреждению "Первый украинский международный банк "ПУМБ", принадлежащему бизнесмену Ринату Ахметову.

В целом регулятор применил меры влияния по отношению к трем банкам и 16 небанковским финучреждениям из-за нарушения законодательства в вопросе предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а также норм валютного законодательства.

Отмечается, что штрафы получили Кристаллбанк (51 тыс. грн), Concord Bank (400 тыс. грн).

Кроме того, НБУ оштрафовал микрокредитную организацию CreditKasa на 2,5 млн грн за ненадлежащее проведение первичного финмониторинга.

Следует отметить, что ранее ПУМБ возглавил рейтинг банков по приросту срочных депозитов физлиц. По статистике, 86% клиентов финучреждения повторно размещают свои депозиты в нем, а в рейтинге надежности депозитов этот банк имеет самую высокую оценку в пять баллов, по данным рейтингового агентства "Кредит-рейтинг".

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение отозвать лицензию и ликвидировать известный украинский банк "Конкорд". Причиной стал мискодинг, расследованный временной специальной комиссией Верховной Рады (ВР) по игорному бизнесу.

Также мы писали, что 22 июля "Смысл Банк" с российскими "корнями" официально стал государственным. Это позволит избежать угроз финансовой стабильности.