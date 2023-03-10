Национализация ПриватБанка — UBS не готов судиться госбанком

UBS отозвал соответствующий иск

Представители Международного инвестиционного банка UBS решили не судиться больше с украинским государственным финучреждением "ПриватБанк" относительно национализации. Они отозвали соответствующий иск.

Об этом проинформировала пресс-служба ПриватБанка.

Детали дела

О таком решении сообщили на заседании Хозяйственного суда Киева по делу Shakoor Capital Limited против ПриватБанка. Суд ранее по данному делу по заявлению госбанка оставил без рассмотрения судебные иски двух других международных финучреждений — JP Morgan и связанного с россией Pala Assets.

Речь идет о деле № 910/17306/21, где истцы — Shakoor Capital Limited, JP Morgan Securities, UBS AG, Pala Assets Holdings Limited и украинский ФЛП Сазонов Д.В. — просят признать недействительным договор о покупке акций. Его заключил ПриватБанк и UK SPV в 2016 году. Согласно этому договору, обязательства госбанка перед UK SPV были обменены на акции допэмиссии финучреждения во время процедуры "бэйл-ин".

"Процедура "бэйл-ин" была важной частью мер, предпринятых государством для национализации ПриватБанка. Хотя Банк Англии и Лондонский международный арбитражный суд признали процедуру "бейл-ин" законной, истцы все равно продолжают требовать признания договора недействительным", — говорится в сообщении.

Ожидается, что на следующей неделе состоится судебное заседание по взысканию судебных издержек с JP Morgan и Pala Assets в пользу госбанка, а через три недели проведут следующее подготовительное заседание по делу.

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Ранее мы писали, что ПриватБанк пытается получить 4,3 млрд грн долга от компании "Новофарм". Отмечается, что речь идет об апелляционной жалобе ПриватБанка на решение суда первой инстанции, которым ООО "Новофарм" ликвидировали, несмотря на непогашенный долг перед банком на 4,3 млрд грн.



Напомним, бывшие акционеры ПриватБанка не смогут вернуть его в свою собственность. Большая палата Верховного суда подтвердила решение первой инстанции.