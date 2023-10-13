Курс валют в ближайшие годы — когда доллар превысит 50 грн

Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Международном валютном фонде (МВФ) обозначили экономическое будущее Украины в своем новом прогнозе. В частности, известно, когда государственный долг превысит 100% ВВП, а доллар пересечет "психологическую отметку" в 50 гривен.

Это следует из отчета фонда по прогнозам на 2023-2028 годы.

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Общий госдолг страны

Согласно информации на портале World Economic Outlook, МВФ прогнозирует наращивание совокупного государственного долга Украины в 2023 году до 88,1% от общего валового внутреннего продукта (ВВП) страны, а за несколько лет его доля достигнет всех 100% ВВП.

Для сравнения, до полномасштабного вторжения России, общий государственный долг в 2021 году составлял 49% национального ВВП. Во время войны, в 2022 году, показатель подскочил до 78,5%.

Как ожидают в фонде, общий госдолг вырастет до 98,6% в 2024 году, пиковый уровень в 100,7% прогнозируют в 2025-м. Однако после этого начнется его постепенное понижение.

Курс доллара в Украине

Также, как следует из валютного прогноза МВФ, в ближайшие годы украинскую национальную валюту ждет стабильное обесценивание. До конца года среднегодовой курс доллара повысится до 37,5 гривны, сейчас доллар установлен на отметке 36,37 гривны.

В 2024-м доллар в среднем вырастет до 41 гривны, а в 2027-м подскочит выше 50 гривен, ожидается, что в среднем будет стоить 51,3 гривны. До 2029 года нацвалюта обесценится до 53,9 гривны.

По прогнозу фонда, в ближайшие годы среднегодовой курс гривны к доллару составит:

в 2023-м — 37,5 гривны;

в 2024-м — 41,4 гривны;

в 2025-м — 46 гривен;

в 2026-м — 48,9 гривны;

в 2027-м — 51,3 гривны;

в 2028-м — 53,9 гривны.

Какая сейчас ситуация на валютном рынке

Согласно порталу "Минфин", сейчас средний курс американской валюты в банках таков:

37,60 грн/долл — в покупке;

38,15 грн/долл — в продаже.

Официальный курс Национального банка: доллар подешевел за сутки на 0,02 грн, до 36,37 грн/долл.

Курс валют в банках

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) назвал наиболее негативный сценарий развития ситуации на валютном рынке после введения гибкого курса доллара с 3 октября 2023 года. В частности, оценили возможность укрепления американской валюты с нынешних 36,6 до 50 гривен.

Также мы писали, что в Украине обновили сроки обмена банкнот, который подходил к концу в сентябре текущего года. Теперь некоторые купюры и монеты можно сдать до конца военного положения.