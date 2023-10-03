Банки смогут самостоятельно устанавливать курсы валют — детали решения НБУ

Американская валюта. Фото: google.com

С сегодняшнего дня Национальный банк Украины (НБУ) переходит на новый режим — к управляемой гибкости валютного курса. Регулятор с конца июля 2022 года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 грн/долл.

Об этом сообщении на портале НБУ.

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Управляемая гибкость обменного курса

Как отметили в Нацбанке, в новом режиме официальный курс будет определяться, основываясь на курсе по результатам операций на межбанковском рынке, а не будет устанавливаться директивно на основе постановления правления НБУ №18, как это было с 24 февраля прошлого года.

В связи с компенсацией структурного дефицита курс на межбанке будет как расти, так и падать, реагируя на изменения в балансе спроса и предложения на рынке.

Банки сами будут устанавливать курс безналички

Согласно норме, закрепленной постановлением правления Нацбанка №121 от 2 октября о переходе к режиму управляемой гибкости курса, банки смогут устанавливать курс безналичной валюты без ограничений.

Ранее финучреждения могли покупать и реализовывать валюту по заявкам клиентов исключительно в рамках официального курса НБУ +/- 1%.

По словам заместителя руководителя НБУ Юрия Гелетея, согласно изменениям, сейчас для банков нет привязки в плюс один процент.

Напомним, 3 октября на наличном рынке доллар растет. В среднем стоит 38,14 грн (+0,10). В покупке — 37,39 грн (+0,02), в продаже — 38,13 (+0,03). Евро стоит в покупке 39,77 грн (+0,08), в продаже — 40,75 (+0,05) грн.

Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил требования к переводам наличных денег через терминалы самообслуживания. Они касаются поставщиков платежных услуг и их коммерческих агентов.