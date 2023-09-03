Выгул собак в Украине: сколько стоит услуга в 2023 году

Девушка играет с собакой. Фото: lviv.molbuk.ua

Часто у владельцев собак нет времени для того, чтобы выгулять своего четырехлапого любимца. Поэтому можно воспользоваться услугами лиц, которые проведут с животными время за плату.

Об этом сообщает Pro Деньги.

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Сколько стоит выгул собак

На цену за выгул собаки влияет продолжительность прогулки, порода собачки, купание, кормление, отработка команд и т.д. Многие объявления обнародуют на OLX, цены в которых указаны от 50 грн в час. Однако это расценки людей, пытающихся заработать, а не частных компаний.

"Традиционная средняя стоимость часа прогулки с одной собакой — 100 грн. Если клиент выбирает более длительную продолжительность, часто делают скидки, например, не 200 грн за 2 часа, а 150 или 170 грн. Следует понимать, что речь идет о прогулке вокруг дома, где проживает животное. Если владелец хочет заказать выгул на незнакомой территории чуть дальше дома, нужно доплатить", — рассказывает издание.

Объявления об услугах выгула собак. Фото: Pro Деньги

Объявления об услугах выгула собак. Фото: Pro Деньги

Объявления об услугах выгула собак. Фото: Pro Деньги

Уход за весь день будет стоить около 700-800 грн. Сумма будет зависеть от требований владельцев. Кроме того, важно, чтобы у человека был опыт общения с собаками, например, собственная собака. Только тогда можно справиться с чужим животным.

"Кстати, при коллективном выгуле цена снижается в 1,5-2 раза. Дополнительные услуги, как игры, стоят до 150 грн "сверху". За элементы дрессуры еще нужно доплатить в среднем 200-300 грн", — добавили в издании.

Объявления об услугах выгула собак. Фото: Pro Деньги

Объявления об услугах выгула собак. Фото: Pro Деньги

Объявления об услугах выгула собак. Фото: Pro Деньги

Сколько стоят отели для животных

Также есть определенные заведения, где можно оставить своего домашнего питомца — гостиницы для собак. Там цены от 300 грн/день, однако расценки зависят от населенного пункта. К примеру, в Днепре стоимость такой услуги стоит ориентировочно 350 грн и более. Отдельно нужно платить за питание и выгул.

В Киеве такое удовольствие составляет 300–400 грн/день. Сюда входят также выгул животных, кормление и игры.

"Заметим, большинство зооготелей не соглашаются ухаживать за беременными животными и щенками в возрасте до шести месяцев. Поэтому эти детали следует заранее уточнить у руководства заведения", — рассказали в издании.

Напомним, что в Харьковской области правоохранители обнаружили случай жестокого обращения с животными. Подозреваемая содержала более 15 собак в своей квартире в ненадлежащих условиях, почти не выгуливала их и не обеспечивала достаточное количество пищи.