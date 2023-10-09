Бюджет 2024 года – как война в Израиле повлияет на финансовую помощь Украине

Глава финкомитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: rada.gov.ua

Ситуация в Израиле будет иметь очень непредвиденные последствия для Украины относительно международного финансирования в 2024 году. Ведь власти ожидают помощь от Европейской комиссии и Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом рассказал руководитель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике ВРУ Даниил Гетманцев на бизнес-форуме "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: курс на восстановление Украины" в Киеве, передает журналист Новини. LIVE.

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Угрозы для бюджета-2024

По словам главы профильного комитета, главной угрозой для бюджета на следующий год является то, что Украина рассчитывает на международную поддержку. Речь идет о средствах, не являющихся гарантированными поступлениями.

"Бюджет-2024 мы собираем на нужды безопасности и обороны от тех потребностей, которые у них есть, только 93% налогами и сборами. Все остальное мы одалживаем. Все остальное мы получаем грантами... Но все это — не гарантированные поступления. У нас есть на следующий год 9 млрд от Еврокомиссии гарантированных поступлений, у нас есть 2 млрд от МВФ при продлении программ, на что мы надеемся, и мы с уверенностью надеемся, скажем так, а потребность в бюджете — 1,7 трлн грн, или более 42 млрд долларов", — подчеркнул Гетманцев.

Как отметил политик, обострение ситуации на международной арене ставит под угрозу выполнение обещаний партнеров. Это может спровоцировать эмиссию гривны и сокращение расходов при исполнении отдельных статей или всего государственного бюджета.

"То есть все эти обязательства наших партнеров, они не такие, которые гарантированы. Они мягкие, и это титаническая работа президента прежде всего, премьера, министра финансов, чтобы они стали твердыми эти обязательства. И не понятно, особенно, в контексте того, что происходит в Израиле, станут ли они таковыми. Очень непредвиденные последствия может иметь ситуация в Израиле для нас. Я не хочу лукавить. И фактически единственные источники, на которые мы можем рассчитывать, это налоги и сборы. Это те 93% от 1,5 трлн грн, которые нуждаются в безопасности и обороне. И не дай Бог, нам столкнуться с ситуацией, когда разницу эту огромную не покрывают партнеры, не покроем заимствованиями. Собственно, я не хочу об этом говорить. Есть только два пути: это — эмиссия и секвестр. Оба из которых являются сверхболезненными", — добавил руководитель комитета.

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Напомним, депутаты Верховной Рады Украины (ВРУ) поддержали в целом увеличение финансирования в Государственном бюджете на 2023 год. Сумма выросла на 322,6 млрд грн, увеличив общий объем расходов до рекордного уровня.

Также мы сообщали, что в Национальном банке Украины (НБУ) сообщили о существенном росте государственного долга страны во время войны. Так, его объем увеличился за год с 64,6%, до 89,0% ВВП.