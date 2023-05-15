Военным не вернут доплаты в 30 тысяч гривен: правительство ищет альтернативы

Прибавку в 30 тысяч грн будут получать далеко не все военнослужащие. Фото: Reuters

Похоже, что доплаты в 30 тысяч гривен украинским военным в тылу, которые отменили с 1 февраля 2023, так им не вернут. По крайней мере, надбавку будут получать далеко не все военнослужащие в тылу.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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Он отметил, что вариант с сохранением доплат всем военным, а также работникам других силовых структур, пока малореален. По его словам, это потребует значительного повышения налогов. Кроме того, Марченко отметил, что доплата всем военным по 30 тыс. грн. не устраивает никого потому что убирает у них мотивацию.

"Некоторые руководители силовых ведомств говорили, что после того, как они нормировали систему оплаты, в их подразделениях появилось больше мотивации реально воевать, а не сидеть в тылу", — подчеркнул он.

Какие альтернативы

В то же время Марченко сказал, что на уровне парламента уже создана рабочая группа, задачей которой является поиск решения о возврате доплат. Оно, по мнению министра, должно быть максимально полезным для ВСУ и подъемным для бюджета страны.

Кроме того, Сергей Марченко наметил, что бюджет на сектор обороны не уменьшается, а, наоборот, растет. В частности, некоторые расходы очень противоречивы. Один из таких примеров, к которому у Минфина есть вопросы – дезертиры продолжают получать зарплату в полном объеме.

"Но мы вынуждены задавать вопросы, когда видим, что, например, государство продолжает доплачивать по 30 000 грн, даже когда у военнослужащего установлен факт дезертирства ", — подчеркнул Марченко.

Напомним, в НБУ рассказали, что решение вернуть отмененные правительством доплаты всем военным усложняет переговоры с Международным валютным фондом.

Также мы писали, что В ВР готовят новые доплаты военным вместо отмененных 30 тыс. грн. Кроме того юрист Сергей Савинский рассказал, когда военным могут автоматически прекратить выплаты .