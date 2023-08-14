Военным в августе начислят повышенные зарплаты — кто не будет иметь права

Украинские военные. Фото: google.com

В Украине в августе военнослужащие могут рассчитывать на повышенное денежное довольствие за два месяца в рамках новой системы доплат в "30 тыс. гривен", однако повышение коснется не всех. Этот факт прокомментировали юристы.

Об этом пишет Obozrevatel.

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Правительство через несколько месяцев после принятия закона о новой системе доплат для военных приняло постановление, призванное урегулировать выплаты.

Примечательно, что находящиеся в тылу военнослужащие не получат доплат. В то время как полицейские, спасатели, работники НАБУ в дальнейшем будут получать ежемесячно дополнительно 30 тыс. гривен. Также им пересчитают выплаты "заданным числом" и выплатят за два месяца — июнь и июль. Следовательно, в августе им доплатят "сверху" по 60 тыс. гривен.

Отмену выплат с февраля 2023 года отрицательно восприняли военные, служащие в Вооруженных силах, находящиеся в тылу. В правительстве объясняют, что на это необходимо 170 млрд грн, а средств нет. Сложность финансирования состоит в том, что на армию нельзя тратить деньги из международной помощи, а только те средства, которые получает госбюджет от налогоплательщиков.

Однако военным в тылу повысили оклады, теперь они должны быть не меньше 20 тыс. грн.

Другие доплаты к зарплатам в армии

Что касается других доплат, то сумму в 50 тыс. грн будут начислять тем, кто занимается оперативным управлением подразделений, кто служит в составе органа военного управления. 100 тыс. грн начислят тем, кто участвует в боевых действиях в "горячих точках".

Также ввели доплаты срочникам в 6 тыс. гривен, которым дало право мобилизоваться, курсантам — в 2,35 тыс. гривен, инструкторам — в 15-30 тыс. гривен.

Что говорят юристы

По словам юриста Романа Лихачева, специализирующегося на предоставлении юридической помощи военным, после отмены доплаты в 30 тыс. гривен количество обращений с просьбой найти законную возможность демобилизоваться стало больше.

Он подчеркнул несправедливый подход в праве на доплату в 30 тыс. гривен, ведь каждый военный в Украине рискует, поскольку целями атак становятся именно военные объекты.

"Полная отмена доплат для находящихся в тылу является демотивирующим фактором", — убежден юрист.

Больше о зарплатах

Напомним, украинское правительство приняло постановление, призванное нормировать вопрос ежемесячных доплат для военнослужащих. Речь идет о доплатах в 30 тыс. грн. для силового блока.

Также мы писали, что денежную помощь в Украине выплачивают тем, кто внесен в Единый государственный реестр ветеранов войны. Для них предусмотрена финансовая поддержка на сумму 16 тыс. грн.