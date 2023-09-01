Выходят из оборота: какие купюры и монеты нужно срочно обменять

Копейки на столе. Иллюстративное фото: google.com

У Украинцев есть еще месяц, чтобы обменять мелкие монеты и банкноты гривны старых образцов. Так, монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен до 2003 года изымаются из наличного обращения.

Об этом информирует НБУ.

Читайте также:

Как обменять устаревшие монеты и банкноты

Разменные монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 можно обменять до 30 сентября.

Для обмена монет можно обращаться по адресам:

В Киеве: Контрактовая пл., 2 А;

В Днепре: ул. Воскресенская, 13;

Во Львове: ул. Коперника, 4;

В Одессе: ул. Ришельевская, 8;

В Харькове: Театральная пл., 1;

В Хмельницком: ул. Владимирская, 91.

Также можно обращаться в уполномоченные банки: АО Ощадбанк, АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ".

"Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно осуществить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков", — отмечает Нацбанк.

К тому же обменять разменные монеты и банкноты на другие, находящиеся в обращении, в суммах, кратных 10 копейкам, украинцы могут без взимания платы за проведение этого обмена.

Монеты и банкноты, которые изымут с обращения 30 сентября. Фото: НБУ

Напомним, Нацбанк существенно усугубляет поддержку гривны: детали.