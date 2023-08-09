Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Выплата пенсий и соцпомощи летом: в Раде сделали важное заявление arrow

Выплата пенсий и соцпомощи летом: в Раде сделали важное заявление

9 августа 2023 14:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Выплата пенсий и соцпомощи летом — в Раде сделали важное заявление
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины (ВРУ) рассказали о финансировании пенсий, социальных выплат в июле 2023 года. Государство потратило на такие цели более 35 млрд гривен.

Об этом сообщил глава Налогового комитета Даниил Гетманцев в Telegram.

Читайте также:

Финансирование пенсий и соцвыплат

По словам Гетманцева, в июле из государственной казны потратили на покрытие финансирования социальных выплат 35,2 млрд гривен.

В течение второго месяца лета средства направили на следующие категории:

  • на выплату пенсий, надбавок, повышение к пенсиям, покрытие дефицита Пенсионного фонда — 22,7 млрд гривен;
  • на соцзащиту граждан, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах — 8,7 млрд гривен;
  • на социальную защиту детей и семьи — 2 млрд гривен;
  • на поддержку малообеспеченных семей, льготы и субсидии — 1,5 млрд гривен;
  • на социальную защиту граждан с инвалидностью — 300 млн гривен.

С начала года государство направило на социальные выплаты 265,6 млрд гривен.

"Понимаем важность непрерывного предоставления государственной поддержки тем, кто в ней нуждается. Благодаря нашим налогоплательщикам и международным партнерам полностью покрываем все потребности в средствах на эти цели", — сообщил чиновник.

Как отметил руководитель комитета, в июле международные партнеры выделили Украине 5,3 млрд долларов. Денежные средства пошли в государственный бюджет Украины, именно их и направили на выполнение социальных обязательств государства. Речь идет о выплате пенсий, зарплат в бюджетной сфере, разных пособий украинцам, финансировании сфер здравоохранения, а также образования.

Ранее правительство приняло постановление №631 об утверждении бюджета для ПФУ. На эти цели запланировано 768,9 млрд гривен.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Также мы писали, что в Украине пенсионные карты внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) не будут блокироваться до конца 2023 года. Сроки для этой категории граждан по обязательной идентификации в Сбербанке продлили.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Законно или нет: юрист объяснил, смогут ли мужчин не выпускать из страны после войны

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз