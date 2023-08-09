Выплата пенсий и соцпомощи летом — в Раде сделали важное заявление

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины (ВРУ) рассказали о финансировании пенсий, социальных выплат в июле 2023 года. Государство потратило на такие цели более 35 млрд гривен.

Об этом сообщил глава Налогового комитета Даниил Гетманцев в Telegram.

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Финансирование пенсий и соцвыплат

По словам Гетманцева, в июле из государственной казны потратили на покрытие финансирования социальных выплат 35,2 млрд гривен.

В течение второго месяца лета средства направили на следующие категории:

на выплату пенсий, надбавок, повышение к пенсиям, покрытие дефицита Пенсионного фонда — 22,7 млрд гривен;

на соцзащиту граждан, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах — 8,7 млрд гривен;

на социальную защиту детей и семьи — 2 млрд гривен;

на поддержку малообеспеченных семей, льготы и субсидии — 1,5 млрд гривен;

на социальную защиту граждан с инвалидностью — 300 млн гривен.

С начала года государство направило на социальные выплаты 265,6 млрд гривен.

"Понимаем важность непрерывного предоставления государственной поддержки тем, кто в ней нуждается. Благодаря нашим налогоплательщикам и международным партнерам полностью покрываем все потребности в средствах на эти цели", — сообщил чиновник.

Как отметил руководитель комитета, в июле международные партнеры выделили Украине 5,3 млрд долларов. Денежные средства пошли в государственный бюджет Украины, именно их и направили на выполнение социальных обязательств государства. Речь идет о выплате пенсий, зарплат в бюджетной сфере, разных пособий украинцам, финансировании сфер здравоохранения, а также образования.

Ранее правительство приняло постановление №631 об утверждении бюджета для ПФУ. На эти цели запланировано 768,9 млрд гривен.

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Напомним, в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Также мы писали, что в Украине пенсионные карты внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) не будут блокироваться до конца 2023 года. Сроки для этой категории граждан по обязательной идентификации в Сбербанке продлили.