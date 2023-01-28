Пенсии в Украине — выплаты у некоторых пенсионеров могут забрать

Выплаты некоторым пенсионерам могут сократить до 50%: кого касается
Пенсионный фонд Украины вправе списывать до 50% средств с основного размера пенсии граждан. Речь идет о тех, кто имеет долги перед государством.
Это прописано в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пишет издание Рrogroshi.
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Списание долга с пенсионных счетов
Согласно этому законопроекту, ПФУ может списывать средства у пенсионеров-должников на основании решения исполнительной службы или частного исполнителя.
Речь идет о любой задолженности гражданина: вовремя непогашенные кредиты, алименты, штрафы за нарушение ПДД.
Списание долга будет происходить со счетов должника до полного погашения.
Пенсионный фонд может забирать часть задолженности на основании:
- судебного решения, постановления и приговора (по имущественным взысканиям);
- исполнительной надписи нотариуса (распоряжение по взысканию денежных сумм или истребование от должника имущества, осуществленное на документах, устанавливающих долг);
- других решений или постановлений, исполнение которых происходит аналогично исполнению судебных решений.
При этом сократиться размер пенсионных выплат может только в случае, когда у гражданина нет никаких других средств на банковских счетах или нет имущества, достаточного для покрытия долга в полном объеме.
В зависимости от вида задолженности размер пенсионных выплат может сократиться от 20 до 50%.
Больше о пенсиях
Напомним, в Украине у пожилых людей вскоре могут увеличиться размеры пенсий за счет благотворительных взносов меценатов. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) разработал соответствующий механизм.
Граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить в упрощенном порядке. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".
Некоторым категориям пенсионеров, которые выходят на свой заслуженный отдых, выплачивают единовременную финансовую помощь в размере 10 месячных пенсий. На выплаты имеют право бюджетники, получающие пенсию по "выслуге лет". В первую очередь — работники сферы образования.