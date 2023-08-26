Выплаты для пенсионеров в сентябре: кто может получить

Пожилая женщина держит в руках деньги. Фото: depositphotos.com

В сентябре 2023 года не предусматривается, что пенсии для украинцев возрастут. Однако отдельные пенсионеры смогут получить денежные средства от ООН.

Об этом сообщает Апостроф.

Читайте также:

Пенсии в сентябре 2023 года

"Для украинских пенсионеров, до конца 2023 года Кабмином не предусмотрена индексация пенсий, поэтому размер пенсий останется без изменений, за исключением пенсионеров, которым в течение года исполнится 70, 75 или 80 лет — для них будет начисляться возрастная надбавка", — говорится в материале.

В этом году пенсионеры, которые находятся в возрасте 80 лет и старше, будут продолжать получать доплату до пенсии 570 гривен. Пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет — 456 гривен, а имеющие возраст от 70 до 75 лет — 300 гривен.

Из-за войны размер прожиточного минимума за 2023 год остается неизменным. Таким образом, минимальная пенсия, которая в начале года составляла 2093 грн, не будет меняться.

Кто может получить выплаты от ООН

В сентябре пенсионеры, проживающие на прифронтовой территории, смогут получить средства от ООН. В частности, это касается следующих категорий:

внутренне перемещенные лица, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий;

размер пенсионной выплаты не превышает 3000 гривен в месяц;

не получали с 01.03.2023 дополнительных денежных выплат от международных организаций.

Заявку на помощь можно подать на сайте www.edopomoga.gov.ua.

"Размер дополнительной денежной помощи определяется как разница между 3000 гривен и пенсионной выплатой, но не может быть менее 100 гривен. Например, если пенсионер получает, например, пенсию 2400 гривен, ему доплатят 600 гривен", — добавляет издание.

Напомним, что в Украине правительство планирует существенно повысить минимальные заработные платы и пенсии в последующие годы. По словам экспертов, озвученный уровень, на который вырастут выплаты, не сможет компенсировать уровень инфляции.