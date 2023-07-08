Пенсии для украинцев вырастут — ПФУ рассказал, как получить больше

Человек пенсионного возраста. Фото: Unplush

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о процедуре отсрочки выхода на заслуженный отдых. Благодаря ей конечный размер пенсии может быть значительно больше.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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Процедура отсрочки

Как отмечают специалисты Пенсионного фонда, граждане вправе перенести дату выхода на пенсию. Такая манипуляция позволит в будущем получить более высокие выплаты. Это прописано в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Так, если объем страхового стажа — не менее 29 лет, то лицо может выйти на пенсию по возрасту в 60 лет. Если количество стажа 15-19 лет, гражданин может выйти на пенсию в 65-т.

Механизм пенсии с отсрочкой работает следующим образом:

тем гражданам, которые имеют право на пенсию по возрасту, однако решают продолжить работу и отсрочить получение пенсии, назначают пенсию с учетом накопленного стажа на дату обращения за назначением.

Как вырастет сумма пенсии

В таком случае за каждый полный месяц стажа, начиная со следующего месяца после достижения гражданином пенсионного возраста, выплата пенсии увеличивается на 0,5% при отсрочке до 60 месяцев.

Если отсрочка выхода на заслуженный отдых более 60 месяцев за каждый месяц стажа, начиная со следующего месяца после достижения человеком пенсионного возраста, пенсию увеличивают на 0,75.

В случае, если гражданин отсрочит выход на пенсию на период менее 60 месяцев, то ему предоставят надбавку в размере 6% за каждый полный год отсрочки (0,5% умножат на 12 месяцев).

Так, если двухлетняя отсрочка пенсии, то размер доплаты составит 12% (0,5% умножают на 24), если шесть лет, то доплатят на 54% больше (0,75% умножают на 72 месяца).

Для отсрочки пенсии гражданин должен сообщить о таком желании до достижения своего пенсионного возраста в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Напомним, в Украине в июле в третий раз за 2023 год повысили выплаты пенсионерам. Плановая индексация на около 20% затронула только несколько категорий граждан.

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