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Visa и MasterCard планируют поднять комиссии на транзакции: когда ожидаются изменения

31 августа 2023 10:19
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Visa и MasterCard поднимут комиссии на транзакции — когда именно
Банковские карты. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Одни из самых популярных платежных систем в мире MasterCard и Visa намерены повысить комиссионные сборы. Известно, когда могут заработать новации.

Об этом информирует агентство Bloomberg.

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Когда MasterCard и Visa поднимут размер комиссий

Как отмечают журналисты агентства, каждый год MasterCard и Visa обслуживают миллиарды клиентов, получая серьезные доходы. В частности, доходы зависят и от комиссий, взимаемых при осуществлении соответствующих транзакций.

Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщает, что операторы этих платежных систем планируют поднять комиссионные сборы, которые взимают при оплате клиентами с помощью банковских карт (в магазинах, ресторанах, различных сервисах и т.п.).

Пока известно, что новые расценки для платежной системы MasterCard заработают с октября 2023 года, однако как именно вырастут комиссионные сборы — не сообщается. Visa хочет ввести больший комиссионный сбор для карт в октябре, однако, в апреле 2024-го изменения коснутся кредитных и дебетовых карт. На сколько может вырасти комиссия при оплате картой — держат в тайне. Совокупный доход компаний может повыситься на полмиллиарда долларов.

Ключевые доходы по установленному комиссионному сбору непосредственно забирает банк, который выпускает карты на основе платежных систем Visa и MasterCard. Хотя размер комиссионного сбора небольшой, в последнее время клиенты платят больше. Связано это с тем, что многие из них используют кредитные карты, на которых установлена повышенная комиссия.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" снова могут покупать безналичную валюту через приложение24. В банке напомнили о лимитах, установленных Национальным банком Украины (НБУ).

Также мы писали, что Национальный банк в августе 2023 года изменил требования к выполнению операций по пополнению банковских карт через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС), усилив проверки. Однако впоследствии внес некоторые коррективы.

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