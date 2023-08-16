Расходы в 72 млрд грн — кому в Украине предусмотрено средств больше других

Деньги в руках. Фото: google.com

В Украине расходы из государственного бюджета на покрытие финансирования выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) идут вторыми после некоторых силовых ведомств. Эта статья расходов требует 72 млрд гривен.

Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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По словам главы Минреинтеграции Ирины Верещук, десятки миллиардов требует помощь украинцам в размере 2 тыс. грн на взрослых и 3 тыс. грн — на детей и лиц с инвалидностью. Речь идет о гражданах, вынужденно изменивших адреса проживания на фоне войны, выехав из окруженных, оккупированных территорий и регионов в "горячих точках", согласно утвержденному списку Минреинтеграции.

Глава ведомства подчеркнула, что финансирование ВПЛ является крупнейшей статьей денежных расходов после Службы безопасности Украины (СБУ).

Верещук отметила, что правительству приходится ежемесячно искать соответствующие средства, полностью полагаясь на международную финансовую поддержку.

"Мы идем к нашим партнерам, потому что это самая большая статья расходов после СБУ", — пояснила министр.

Учитывая это, о вопросе увеличения денежных выплат для этих категорий людей речь не идет. Это может произойти после верификации получателей помощи и отсеивания тех, у кого достаточно имущества и доходов.

"Вот когда мы наведем порядок, те, кто реально имеют большие заработные платы, имеют депозиты, автомобили и дома, те, кто не имеют права на такие выплаты по определению, отсеются, мы увидим, сколько у нас есть этот резерв", — резюмировала глава Минреинтеграции.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее мы писали о возможных задержках в выплатах ВПЛ, в Министерстве социальной политики отмечают, что чаще всего причиной таких задержек есть технические проблемы в обработке платежей.

Также мы писали, что пострадавшим от подтопления жителям Херсонщины и Николаевщины в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС выплатят средства за потерянный урожай. Максимально по этой программе можно получить 100 тысяч гривен.