Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Расходы в 72 млрд грн: некоторые категории граждан получают больше других arrow

Расходы в 72 млрд грн: некоторые категории граждан получают больше других

16 августа 2023 09:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Расходы в 72 млрд грн — кому в Украине предусмотрено средств больше других
Деньги в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине расходы из государственного бюджета на покрытие финансирования выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) идут вторыми после некоторых силовых ведомств. Эта статья расходов требует 72 млрд гривен.

Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Читайте также:

Финансирование проживания переселенцев

По словам главы Минреинтеграции Ирины Верещук, десятки миллиардов требует помощь украинцам в размере 2 тыс. грн на взрослых и 3 тыс. грн — на детей и лиц с инвалидностью. Речь идет о гражданах, вынужденно изменивших адреса проживания на фоне войны, выехав из окруженных, оккупированных территорий и регионов в "горячих точках", согласно утвержденному списку Минреинтеграции.

Глава ведомства подчеркнула, что финансирование ВПЛ является крупнейшей статьей денежных расходов после Службы безопасности Украины (СБУ).

Верещук отметила, что правительству приходится ежемесячно искать соответствующие средства, полностью полагаясь на международную финансовую поддержку.

"Мы идем к нашим партнерам, потому что это самая большая статья расходов после СБУ", — пояснила министр.

Учитывая это, о вопросе увеличения денежных выплат для этих категорий людей речь не идет. Это может произойти после верификации получателей помощи и отсеивания тех, у кого достаточно имущества и доходов.

"Вот когда мы наведем порядок, те, кто реально имеют большие заработные платы, имеют депозиты, автомобили и дома, те, кто не имеют права на такие выплаты по определению, отсеются, мы увидим, сколько у нас есть этот резерв", — резюмировала глава Минреинтеграции.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее мы писали о возможных задержках в выплатах ВПЛ, в Министерстве социальной политики отмечают, что чаще всего причиной таких задержек есть технические проблемы в обработке платежей.

Также мы писали, что пострадавшим от подтопления жителям Херсонщины и Николаевщины в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС выплатят средства за потерянный урожай. Максимально по этой программе можно получить 100 тысяч гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 15 августа: утренний обстрел Украины и очереди на границе

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

13:58 Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз