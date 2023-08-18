Социальные выплаты в 2024 году — украинцы получат больше средств

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Министерстве социальной политики Украины рассказали, что ежегодно расходы из государственного бюджета на социальные выплаты растут. Такую практику продолжат и в следующем году.

Об этом заявила глава Минсоцполитики Оксана Жолнович.

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По словам Жолнович, расходы госсредств на социальную сферу с прошлого года увеличились на 140 млрд гривен — потратили 700 млрд гривен. В этом году на эти цели заложили в государственном бюджете 840 млрд грн. Также в следующем году расходы на выплаты социальной помощи украинцам снова увеличатся.

Она подчеркнула, что следует учитывать инфляционные риски и тот факт, что большое количество граждан живет за чертой бедности.

"Поэтому нам нужно увеличивать ресурс для поддержки", — подчеркнула Оксана Жолнович.



Как отметила чиновник, учитывая, что в стране продолжается война, в частности, больше финансов понадобится на реабилитацию граждан с инвалидностью, а также обеспечение их вспомогательными средствами. Кроме того, ситуация требует дальнейшего покрытия бедности, а также развития соцуслуг для выхода людей из затруднительного положения.

Глава ведомства добавила, что обеспечивать финансово эти потребности намерены за деньги украинских международных партнеров, прежде всего стран Европейского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании.

Ужесточение проверок получателей соцпомощи

Ранее в правительстве предупреждали, что в стране всех граждан, получающих соцвыплаты и пенсии, ждут масштабные проверки. Причиной тому является дефицитный госбюджет и массовое оформление помощи гражданами, которые на самом деле на нее не имеют права. Речь идет до 10 млрд грн, которые государство тратит каждый год "не на тех". Специалисты начнут более тщательно мониторить информацию с помощью ряда государственных реестров.

Будут проверять данные украинцев из:

реестра застрахованных лиц, который администрирует Пенсионный фонд Украины (ПФУ);

Государственной налоговой службы Украины;

Миграционной службы Украины;

реестра актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции Украины.

Что еще стоит знать

Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" присоединилось к грантовой программе EU4Business для помощи бизнесу, пострадавшему от боевых действий и оккупации. Теперь он также уполномочен выдавать средства микропредприятиям.

Также мы писали, что в среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн. В то же время на неотапливаемый — 350-400 грн.