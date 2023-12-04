Впервые за полтора года биткоин достиг рекордной отметки

Монета биткоин. Фото: Pexels

Вчера, 3 декабря, цена биткоина впервые в этом году превысила отметку в 40 тысяч долларов США. Криптовалюта выросла на 1,55%, прибавив 611 долларов к предыдущему закрытию.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Как вырос биткоин

Как известно, вечером 3 декабря биткоин достиг рекордной отметки — 41 522 долларов. Это самый высокий уровень за последние полтора года. Криптовалюта выросла на 1,55%, прибавив 611 долларов к предыдущему закрытию.

Рекордный рост биткоина 3 декабря. Фото: binance.com

Самая большая и известная криптовалюта в мире выросла на 51,1% по сравнению с годовым минимумом в 26 533 доллара, зафиксированным 11 октября. Максимальная стоимость биткоина составляла 40 190 долларов.

"Цена биткоина все еще ниже своего рекордного максимума в 63 тысячи долларов. Он не стал популярным у обычных людей, как предполагали сторонники, и крупные инвесторы и компании все еще не доверяют ему и опасаются инвестиций", — говорится в сообщении.

Напомним, в конце октября крупнейший цифровой актив биткоин достиг самой высокой цены впервые с мая 2022 года. Криптовалюта за сутки прибавила в стоимости 11,5%.

Также мы писали, что уже более 100 тысяч украинцев знают, как рассчитываться криптовалютой в магазинах.