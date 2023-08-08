ПриватБанк рассказал, как не потерять деньги в банкоматах

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В Украине участились случаи невыдачи наличных средств банкоматами, в то время как деньги со счетов списываются. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно знать несколько правил.

Об этом рассказали юристы, а также представители ПриватБанка.

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Как избежать рисков при выдаче наличных денег

В ПриватБанке напомнили, что если рядом нет банкомата или он не работает, или у него техническая исправность, украинцы могут снимать наличные деньги на кассах супермаркетов.

В общем, прежде чем производить операцию, необходимо внимательно проверить банкомат на наличие возможных дополнительных устройств.

Также по возможности следует делать фото или видео операции с банкоматом с последовательностью действий клиента, а также сообщениями на экране. Поскольку нельзя исключать попытку мошенничества — кэш-треппинга. Злоумышленники с помощью специальной накладки и клея перекрывают отсек для выдачи купюр, поэтому, если деньги не были выданы, нельзя отходить от банкомата до прояснения ситуации.

Однако те украинцы, которые уже столкнулись с такой проблемой, сразу должны обращаться в службу поддержки банка, который выдал банковскую карту. При этом менеджеру необходимо предоставить детали сделки:

потерянную сумму;

время операции;

расположение банкомата.

Также нужно в дальнейшем оставаться у банкомата, держа при себе чеки, если банкомат их выдал или сохранить смс-сообщения, которые пришли как альтернатива бумажным чекам.

Кроме того, можно обратиться к банку-собственнику банкомата, особенно если это не банк-эмитент платежной карты. Телефон контактного центра банка обычно указан сверху на банкомате.

Как вернуть свои деньги

Подобным операциям присваивается статус спорных. В таких случаях банк-эмитент карты будет обращаться к банку-эквайеру (владельцу банкомата) с запросом о возврате денег.

При этом банк-эквайер может вернуть их в том случае, когда во время инкассации банкомата действительно был обнаружен излишек наличных денег в сумме оспариваемой транзакции. Что и не станет подтверждением правомерности претензий клиента.

Если излишка не будет выявлено, то деньги не вернут, а банк-эмитент может выписать еще и штраф за "безосновательное обжалование сделки" в размере 250 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" приняло решение о сроке действия платежных карт. Гражданам разрешили еще некоторое время их не менять.

Также мы писали, что ПриватБанк, без предупреждения, блокирует банковские карты и закрывает все счета клиентов, если выявляет нарушения во время финансового мониторинга. При этом не предоставляя возможности исправить ситуацию.