Группа Adani бывшего самого богатого человека Азии потеряла 66 млрд долларов из-за скандала

Подавляющее большинство акций группы Adani продолжило резкое падение

30 января подавляющее большинство акций группы Adani продолжило резкое падение. Объем рыночного убытка за три дня достиг 66 млрд долларов после отрицательного отчета компании Hindenburg Research.

Об этом информирует агентство Reuters.

Резкое падение акций группы Adani

Отмечается, что отчет Hindenburg спровоцировал массовое падение на бирже семи зарегистрированных компаний группы Adani. При этом Adani Total Gas потеряла больше всего — 21 млрд долларов.

В группе Adani, возглавляемой бывшим самым богатым человеком Азии Гаутамом Адани, вступили в конфликт с Хинденбургом, ответив на отчет, где были заявлены опасения уровнем ее задолженности и налоговыми "приютами". В Adani заявили, что соблюдают местные законы и предоставили нормативные сведения.

Как отмечает агентство, крах фондового рынка существенно ударил по бизнесу 60-летнего Адани, который в последние годы стремительно поднялся до третьего места в рейтинге самых богатых людей мира. Его состояние оценивали в 125 млрд долларов. Однако затем опустился на восьмое место в списке Forbes.

Напомним, по данным отчета Oxfam, около двух третей всех новых мировых богатств на 42 трлн долларов контролирует 1% богачей. Остальные распределены во всем мире.

Также мы писали, что американский бизнесмен Илон Маск официально побил мировой рекорд по наибольшей потере личного положения в истории. Капитал Маска упал главным образом из-за плохих показателей акций Tesla.