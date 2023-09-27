Госдолг Украины растет — Гетманцев прокомментировал ухудшение показателей

Глава финкомитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: google.com

В августе 2023 года государственный долг вырос на 0,8%, что стало незначительным замедлением по сравнению с предыдущими месяцами. Однако его постепенное увеличение имеет ряд факторов.

Показатели прокомментировал глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в Telegram-канале.

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Ключевые показатели госдолга в августе

Гетманцев привел данные Министерства финансов, к концу августа государственный и гарантированный государством долг достиг 4 897,6 млрд грн (в эквиваленте 133,9 млрд долл.).

За месяц госдолг увеличился почти на 1%: в гривне (на 37 млрд грн больше), в валютном эквиваленте (на 1 млрд долл.). Темпы роста несколько замедлились.

Однако 93% повышения госдолга в августе обусловлено внешними заимствованиями, в том числе привлечением очередного транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС).

За время войны государственный долг вырос в гривневом эквиваленте на 79,4% (на 2 167,5 млрд грн.), в валютном — на 43,5% (на 40,6 млрд долл.), что обусловлено значительным нерыночным дефицитом госбюджета.

В то же время, в структуре заимствований внешний госдолг занимает 68,5% (до войны было 60,9%), долг в валюте (внешний и валютные ОВГЗ) — 71,2% (65,1%). За время войны внешний государственный долг повысился на 61,3% (на 34,9 млрд. долл.).

При этом расходы общего фонда на обслуживание госдолга в августе составили 31,6 млрд грн (доля в 12,7% всех расходов), с начала года — 159,7 млрд грн (доля 8,5%). 80% расходов на обслуживание госдолга за восемь месяцев года — это внутренний госдолг (ОВГЗ). Против такого же периода в прошлом году такие платежи прибавили 83%.

Ухудшение показателей госдолга

По словам главы комитета, показатели государственного долга, его валютной структуры из-за войны ожидаемо ухудшаются.

В частности, из-за высоких процентных ставок серьезно выросли расходы на обслуживание внутреннего госдолга. Для сбалансирования долговой нагрузки критически важно обеспечить положительный пересмотр следующих раундов реструктуризации части внешнего долга (перед Парижским клубом, держателями евробондов, ВВП-варрантов).

"Считаю также, что правительство совместно с НБУ должно рассмотреть вопрос репрофайлинга военных облигаций, накопленных в портфеле НБУ с началом войны, с целью уменьшения текущей нагрузки по погашению и обслуживанию такого долга и его переносу на более поздние сроки", — добавил Даниил Гетманцев.

Погашение госдолга в 2023 году

По данным Минфина, в 2023 году Украина должна погасить более 658 млрд грн государственного внутреннего и внешнего долга. Пик выплат пришелся на май, тогда выплатили 102,5 млрд грн, крупные выплаты произошли также в июне — 89,9 млрд грн. В частности, в ноябре Украина должна отдать 84 млрд грн.

Согласно структуре выплат, 536 млрд грн потратят на обслуживание в этом году, а также погашение государственного внутреннего долга, около 122 млрд грн — государственного внешнего долга.

Что еще стоит знать

Напомним, по данным НБУ, Украина потеряет $600 млн во втором полугодии из-за продления ограничений на агроэкспорт в ЕС.

Также мы писали, что украинские банки отчитались о рекордных за всю историю независимости страны доходах. В частности, за восемь месяцев доход финучреждений составил 95,1 млрд грн.