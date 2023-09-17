За что могут заблокировать счет ПриватБанка: стала известна еще одна причина

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

ПриватБанк блокирует и ограничивает счета физических, юридических лиц и ФЛП, работающих на временно оккупированной территории Украины. Для снятия ограничения нужно сменить место налоговой регистрации.

Об этом говорится на специализированном форуме "Минфин".

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Блокировка счетов клиентов ПриватБанка

С такой проблемой столкнулся предприниматель Евгений Васильев. На форуме он рассказал, что сбежал от войны из страны в апреле 2022 года и получил статус временной защиты в Словакии. Мужчина также решил восстановить бизнес, который работал у него в Мелитополе.

Однако ПриватБанк заблокировал переводы. Согласно закону, украинские банки не могут помогать людям ввести бизнес и платить налоги на временно оккупированной территории.

"Вложили денег, реанимировали бизнес, который был в Мелитополе, начали делать продажи. Потом что-то не понравилось, и они решили заблокировать оплаты от клиентов на сумму 102 000 гривен. Попросили паспорта клиентов. Какой умный человек там сидит — я не понимаю. Где-то неделю, убивая свою репутацию, мы собрали необходимые паспорта и отправили в "Приват", — пишет клиент.

В банке отметили, что, согласно статьи 13 Закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", вести бизнес на временно оккупированной территории разрешено при изменении места налоговой регистрации. То есть налоги нужно платить в украинский бюджет.

"В случае перерегистрации предприятия на подконтрольной территории решение об ограничении будет пересмотрено", — отмечают в ПриватБанке.

Напомним, в Украине с 1 октября решили вернуть введение штрафов за нарушение налогового законодательства. Речь идет о ведении бизнеса без кассовых аппаратов.

Также мы писали, что некоторые украинцы получат дополнительную денежную помощь от ПриватБанка. Так, финучреждение уже приступило к выплате денег от Всемирной продовольственной программы ООН.