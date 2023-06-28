Крипто-банкинг в ЕС: утвержден долгожданный законопроект

В ЕС заключено политическое соглашение по криптоактивам. Фото: pexels

Европейский Союз на днях заключил политическое соглашение по новому законодательству о банковском капитале, в частности по криптоактивам. Это произошло после того, как некоторые европейские депутаты хотели вообще запретить банкам использовать "необеспеченную" криптовалюту.

Что известно о соглашении

Об этом соглашении сообщили в Twitter комитета Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам (ECON) после встречи представителей Европейского парламента, национальных правительств и Европейской комиссии, впервые предложившей новые правила еще в 2021 году. Детали обещают обнародовать позже.

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Документ касается новых правил, согласно которым банки оценивают риск корпоративных и жилищных кредитов. В частности, там должен быть пункт о том, могут ли банки принимать криптоактивы как залог.

Политическое соглашение должно быть проголосовано государствами-членами в Совете ЕС и законодателями. На практике этот процесс может растянуться на многие месяцы.

Какова будет позиция ЕС

Между тем Базельский комитет продолжает работу над общим сводом правил криптобанкинга. Вполне вероятно, что Евросоюз будет действовать жестко. Так планируется присвоить крипто-капиталу максимально возможный коэффициент риска 1250%. Это процент обеспечения, которое банки должны предоставить на свои криптовалютные активы.

Регулировка криптовалюта в Украине.

14 июня Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) презентовала проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине". За основу проекта НКЦБФР приняла европейский регламент MiCA, который должен быть имплементирован в отечественное законодательство.

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