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Замминистра финансов рассказал, будут ли в Украине строить платные дороги

27 июня 2023 16:02
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Замминистра финансов рассказал, будут ли в Украине строить платные дороги
Платные дороги в Европе. Источник: euractiv.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Недавно появилась информация, что Украина вскоре планирует внедрить систему платных дорог. По словам главы Госагентства по восстановлению Мустафы Найема, первые платные дороги будут построены в пяти областях Украины: Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской.

Новини.LIVE спросили у заместителя министра финансов Александра Кавы, насколько реален проект платных дорог в Украине в условиях войны с Россией.

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По словам Александра Кавы, разговоры о платных дорогах в Украине ведутся уже почти четверть века и пока так и остаются разговорами. Как отметил эксперт, пока никаких предметных разговоров или переговоров с частными компаниями по поводу строительства таких автомагистралей в Украине не ведется.

"Ожидать, что такие объекты появятся в ближайшем будущем — крайне рано", — сказал Кава.

Как должны строиться и работать платные дороги в Украине

Александр Кава отметил, что если отталкиваться от европейского опыта, то это должны быть совершенно новые дороги, построенные по категории "автомагистраль" или "автострада".

"Например, в Польше за последние 20 лет было построено более трех тысяч скоростных автомобильных дорог. Из них на условиях концессии, то есть платными, являются лишь менее 300 километров", — отметил Кофе.

Также замминистра финансов отметил, что имели место неоднократные попытки построить на условиях концессии (передача дорог во временную частную эксплуатацию) дорогу от Львова до границы с Польшей. Однако ни один инвестор таким проектом не заинтересовался.

"Я вам могу сказать, что в ближайшие 10 лет в Украине точно не появится ни одной платной автомобильной дороги, которая была бы построена на условиях концессии", — подчеркнул Александр Кава.

Напомним, мы рассказывали о том, грозят ли штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью водителям.

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