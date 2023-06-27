Замминистра финансов рассказал, будут ли в Украине строить платные дороги

Платные дороги в Европе. Источник: euractiv.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Недавно появилась информация, что Украина вскоре планирует внедрить систему платных дорог. По словам главы Госагентства по восстановлению Мустафы Найема, первые платные дороги будут построены в пяти областях Украины: Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской.

Новини.LIVE спросили у заместителя министра финансов Александра Кавы, насколько реален проект платных дорог в Украине в условиях войны с Россией.

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По словам Александра Кавы, разговоры о платных дорогах в Украине ведутся уже почти четверть века и пока так и остаются разговорами. Как отметил эксперт, пока никаких предметных разговоров или переговоров с частными компаниями по поводу строительства таких автомагистралей в Украине не ведется.

"Ожидать, что такие объекты появятся в ближайшем будущем — крайне рано", — сказал Кава.

Как должны строиться и работать платные дороги в Украине

Александр Кава отметил, что если отталкиваться от европейского опыта, то это должны быть совершенно новые дороги, построенные по категории "автомагистраль" или "автострада".

"Например, в Польше за последние 20 лет было построено более трех тысяч скоростных автомобильных дорог. Из них на условиях концессии, то есть платными, являются лишь менее 300 километров", — отметил Кофе.

Также замминистра финансов отметил, что имели место неоднократные попытки построить на условиях концессии (передача дорог во временную частную эксплуатацию) дорогу от Львова до границы с Польшей. Однако ни один инвестор таким проектом не заинтересовался.

"Я вам могу сказать, что в ближайшие 10 лет в Украине точно не появится ни одной платной автомобильной дороги, которая была бы построена на условиях концессии", — подчеркнул Александр Кава.

Напомним, мы рассказывали о том, грозят ли штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью водителям.