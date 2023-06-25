Зарплата в 30 тыс. грн - какие специалисты получают такие выплаты

Автомобильный инструктор с ученицей. Фото: Pixabay

В Украине, работая инструктором по вождению автомобиля, можно неплохо зарабатывать. Так, в Киеве таким специалистам в среднем платят по 30 тыс. грн ежемесячно.

Такие данные мониторинга обнародованы на портале по поиску работы Work.ua.

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Сколько зарабатывают автоинструкторы в Украине

Согласно этой информации, в среднем в стране инструкторы, обучающие управлять автомобилем, получают 22,5 тысячи гривен. Речь идет о медиане зарплат по данным около 50 вакансий, размещенных с заголовками: "Водитель-инструктор" и "Автоинструктор" за последние три месяца. Работодатели предлагают зарплату на уровне:

9,4% — от 33 до 36 тысяч гривен;

7,5% — от 30 до 33 тысяч гривен;

11,3% — от 27 до 30 тысяч гривен;

15,1% — от 18 до 21 тысячи гривен;

11,3% — от 15 до 18 тысяч гривен;

11,3% — от 12 до 15 тысяч гривен.

В частности, в Киеве автоинструкторам готовы платить в среднем 30 тысяч гривен.

Какие требования к соискателям

На работу инструктором по вождению автомобиля приглашают лиц, которые имеют:

свидетельство о присвоении профессии водителя;

удостоверение водителя;

стаж работы по профессии водителя транспортных средств не менее трех лет.

В частности, некоторые работодатели указывают в вакансиях, что готовы взять на работу в автошколу специалиста даже без навыков работы в данной сфере. Среди обязательных качеств:

умение управлять мануальной коробкой передач (МКП) и автоматической коробкой переключения передач (АКПП);

стаж вождения — не менее трех лет;

знание Правил дорожного движения и умение их объяснять;

стрессоустойчивость, коммуникабельность, внимательность, дисциплинированность.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине 21 тыс. грн. могут получать медицинские сестры. В областях, где продолжаются активные боевые действия, зарплата медиков должна быть не менее 28 тыс. грн — для врачей, фармацевтов, профессионалов в сфере здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в сфере здравоохранения.

Также мы писали, что некоторым специалистам работодатели предлагают заработную плату выше средней в стране. В частности, 19 тысяч гривен могут получать портнихи в Киеве.