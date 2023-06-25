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Зарплата в 30 тыс. грн: какие специалисты получают такие выплаты

25 июня 2023 08:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплата в 30 тыс. грн - какие специалисты получают такие выплаты
Автомобильный инструктор с ученицей. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине, работая инструктором по вождению автомобиля, можно неплохо зарабатывать. Так, в Киеве таким специалистам в среднем платят по 30 тыс. грн ежемесячно.

Такие данные мониторинга обнародованы на портале по поиску работы Work.ua.

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Сколько зарабатывают автоинструкторы в Украине

Согласно этой информации, в среднем в стране инструкторы, обучающие управлять автомобилем, получают 22,5 тысячи гривен. Речь идет о медиане зарплат по данным около 50 вакансий, размещенных с заголовками: "Водитель-инструктор" и "Автоинструктор" за последние три месяца. Работодатели предлагают зарплату на уровне:

  • 9,4% — от 33 до 36 тысяч гривен;
  • 7,5% — от 30 до 33 тысяч гривен;
  • 11,3% — от 27 до 30 тысяч гривен;
  • 15,1% — от 18 до 21 тысячи гривен;
  • 11,3% — от 15 до 18 тысяч гривен;
  • 11,3% — от 12 до 15 тысяч гривен.

В частности, в Киеве автоинструкторам готовы платить в среднем 30 тысяч гривен.

Какие требования к соискателям

На работу инструктором по вождению автомобиля приглашают лиц, которые имеют:

  • свидетельство о присвоении профессии водителя;
  • удостоверение водителя;
  • стаж работы по профессии водителя транспортных средств не менее трех лет.

В частности, некоторые работодатели указывают в вакансиях, что готовы взять на работу в автошколу специалиста даже без навыков работы в данной сфере. Среди обязательных качеств:

  • умение управлять мануальной коробкой передач (МКП) и автоматической коробкой переключения передач (АКПП);
  • стаж вождения — не менее трех лет;
  • знание Правил дорожного движения и умение их объяснять;
  • стрессоустойчивость, коммуникабельность, внимательность, дисциплинированность.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине 21 тыс. грн. могут получать медицинские сестры. В областях, где продолжаются активные боевые действия, зарплата медиков должна быть не менее 28 тыс. грн — для врачей, фармацевтов, профессионалов в сфере здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в сфере здравоохранения.

Также мы писали, что некоторым специалистам работодатели предлагают заработную плату выше средней в стране. В частности, 19 тысяч гривен могут получать портнихи в Киеве.

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