Зарплаты в Украине — кому повысят выплаты на 10%

Купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Игорь Кузнецов

Акционерное общество "Украинская железная дорога" планирует повысить заработную плату своим сотрудникам в 2024 году. Ожидается, что выплаты вырастут на 10%.

О таких намерениях проинформировал глава правления Укрзализныци Евгений Лященко.

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Как отметил чиновник, национальный железнодорожный перевозчик

повысит зарплаты своим работникам в следующем году, если такое решение согласует Кабинет Министров.

Глава правления подчеркнул, что суммарно выплаты работникам компании дефицитных профессий повысили в этом году на 30-40%. Это удалось сделать благодаря программе премирования за проделанную работу. Речь идет об оплате труда слесарей и электриков.

Чиновник подчеркнул, что есть 90 тысяч работников, без которых поезда ехать не будут. Именно на эту категорию работников сосредоточен очень существенный фокус повышения. Программа предусматривает рост уровня премирования на основе проделанной работы и реального результата.

"По остродефицитным профессиям мы где-то за три месяца повысили суммарные выплаты на 30%, слесарям-электрикам даже на 40%", — уточнил руководитель компании.

Также глава правления рассказал, что в общем объеме расходов "Укрзализныци" на персонал приходится около 50%. Такой объем — большая финансовая нагрузка на компанию. Средняя зарплата у работников — 14,5 тыс. грн. Всего в штате насчитывается 220 тыс. сотрудников, однако реально работают 190 тыс. человек исключительно на "Укрзализныцу" и 5,5 тысячи — в аффилированных компаниях.

Как изменится зарплата в 2024-м

Правительство заложило в проект Государственного бюджета-2024 средства на повышение минимальной заработной платы.

Ожидается, что минимальную зарплату в следующем году повысят дважды:

с 1 января с 6,7 тыс. до 7,1 тыс. гривен;

с 1 июля — до 8 тыс. гривен.

Также изменится должностной оклад работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки. Соответствующий показатель учитывается при определении уровня зарплаты на предприятиях. По планам с 1 января хотят увеличить с 2,89 тыс. до 3,19 тыс. гривен.

По прогнозам, средняя зарплата в стране в 2024-м может повыситься более чем на 20%, до около 21,85 тыс. гривен. В этом году ожидается показатель на уровне 18,12 тыс. гривен, свидетельствует прогноз на среднесрочный период, который добавили к проекту Госбюджета.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине профсоюзы выступают за повышение уровня минимальной заработной платы в 2024 году больше плана правительства. Там считают, что "минималку" нужно поднять до фактического прожиточного минимума, учитывая прогнозный уровень инфляции.

Добавим, что в правительстве обнародовали свежую подборку вакансий на украинском рынке труда для специалистов, которым готовы платить больше всего. В частности, на портале Службы занятости есть ряд позиций с заработной платой до 100 тыс. грн.