Зерновое соглашение: эксперт рассказал, как Россия тормозит экспорт украинской продукции
Россия продолжает препятствовать импорту украинской агропродукции, блокируя зерновой коридор. По словам экспертов, сейчас он работает всего на 20% от его начальной мощности.
Об этом рассказал председатель Аграрного союза Украины Геннадий Новиков.
Как РФ блокирует зерновую сделку
По словам Геннадия Новикова, сейчас из украинских портов в рамках так называемого зернового соглашения выходит не более одного судна в день. А бывает, что и совсем ни одного.
"По одному судну в день вместо 5-7 когда он только начинал работать. И даже тогда он работал не в полную мощность. Тоже были препятствия. Но все-таки от 5 до 7 судов в день россияне пропускали. А сейчас только одно. Иногда даже и нет одного", — подчеркнул Новиков.
Напомним, Российская Федерация фактически тормозит экспорт зерна из Украины, несмотря на действующее зерновое соглашение. Таким образом, россияне пытаются добиться возобновления экспорта аммиака через порт Одессы.