Зерновое соглашение: эксперт рассказал, как Россия тормозит экспорт украинской продукции

Суда в море. Источник: usm.media

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Россия продолжает препятствовать импорту украинской агропродукции, блокируя зерновой коридор. По словам экспертов, сейчас он работает всего на 20% от его начальной мощности.

Об этом рассказал председатель Аграрного союза Украины Геннадий Новиков.

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По словам Геннадия Новикова, сейчас из украинских портов в рамках так называемого зернового соглашения выходит не более одного судна в день. А бывает, что и совсем ни одного.

"По одному судну в день вместо 5-7 когда он только начинал работать. И даже тогда он работал не в полную мощность. Тоже были препятствия. Но все-таки от 5 до 7 судов в день россияне пропускали. А сейчас только одно. Иногда даже и нет одного", — подчеркнул Новиков.

Напомним, Российская Федерация фактически тормозит экспорт зерна из Украины, несмотря на действующее зерновое соглашение. Таким образом, россияне пытаются добиться возобновления экспорта аммиака через порт Одессы.