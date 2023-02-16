Компенсации на жилье – какие суммы денег выплачивают военным

"Жилищные" компенсации военным: какие сейчас суммы в разных городах
В Украине военнослужащим, снимающим жилье, государство выплачивает денежную компенсацию. При этом для каждого населенного пункта — свой размер суммы.
Об этом говорится в материалах Министерства обороны Украины.
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Какие сейчас "жилищные" компенсации военным
Для того, чтобы получить компенсацию на аренду жилья — не нужно состоять на квартирном учете. Отказывают в доплате только тем, кто имеет (или есть у членов семьи) собственное жилье в городе, где военный проходит службу.
В частности, предусмотрены следующие суммы в месяц:
- Киев (и 20-километровая зона вокруг) — 5 368 гривен;
- города, которые являются областными центрами — 4026 грн;
- другие населенные пункты — 2 684 грн.
Если военный имеет троих и более членов семьи, то размер компенсации увеличивается в полтора раза:
- Киев — 8 052 грн;
- областные центры — 6 039 грн;
- другие населенные пункты — 4 026 грн.
Выплату денежной компенсации начисляют со дня регистрации поданного по установленному порядку рапорта на имя командира части. Регистрация места проживания военных и членов их семей по месту прохождения службы не обязательна.
Кто имеет право на доплату
На "жилищную" компенсацию имеют право:
- срочники;
- военнослужащие, призываемые по мобилизации — до момента заключения контракта,
- военные, проживающие в служебных общежитиях;
- курсанты, у которых нет семей.
Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о финансировании жилищных субсидий и льгот в январе 2023 года. На это направили 4,1 млрд гривен, что значительно больше предыдущего месяца.
Право на жилищную субсидию имеют граждане с доходом, не позволяющим полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Это рассчитывают по специальной формуле. Для оформления помощи необходимо подать заявление о назначении и предоставлении субсидии и декларацию о доходах и расходах.
Также мы писали, кто из граждан имеет право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Как предполагается законодательством, при назначении льгот учитывается среднемесячный совокупный доход семьи. В 2023 году величина дохода, по которой предоставляется право на налоговую социальную льготу, составляет 3,76 тыс. грн.