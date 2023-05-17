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"Снимите чертову корону с головы": Илон Маск раскритиковал людей, работающих из дома

17 мая 2023 17:34
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
"Снимите чертову корону с головы": Илон Маск раскритиковал людей, работающих из дома
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Фото: Reuters
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

Известный своим негативным отношением к работе из дома американский миллиардер Илон Маск снова "проехался" по работникам не приходящим в офис. Он спросил, почему для них справедливо работать удаленно, когда, например, люди, которые готовят и доставляют еду, не могут этого сделать.

Слова Маска передает Business Insider .

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"Неправильно предполагать, что они должны ходить на работу, когда вы этого не делаете", — сказал Маск.

Миллиардер сравнил отдаленную работу со знаменитой фразой "пусть едят пирожные" и сказал, что, по его мнению, люди, работающие из дома, — это "класс ноутбуков, живущих в ла-ла-ленде".

"Вы собираетесь сделать так, чтобы люди, которые готовят доставляемую еду, не могли работать из дома? Знаете, люди, которые ремонтируют ваш дом, не могут работать из дома, а вы можете. Морально правильно?", — добавил миллиардер. .

Маск сказал, что, по его мнению, людям, работающим из дома, нужно "снять с себя чертову моральную корону с чепухой о работе из дома", потому что они просят остальных не работать из дома, пока они работают.

Маск рассказал об исключениях работы из дома

Генеральный директор Tesla добавил, что, по его мнению, есть некоторые исключения из необходимости офисной работы. Он не ожидает, что работники будут выполнять тот же объем работы, что и он.

Но им необходимо просто "отработав 40 часов" в офисе — даже если они проделают это менее чем за пять рабочих дней.

Напомним, Илон Маск ожидает "трудный год" для мировой экономики. Он отметил, что макроэкономическая среда будет "сложной как минимум в течение следующих 12 месяцев".

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