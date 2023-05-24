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Снова подскочит: эксперты рассказали, что будет с курсом доллара летом

24 мая 2023 17:55
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубовенко Артур
Дубовенко Артур
Редактор экономических новостей
Снова подскочит: эксперты рассказали, что будет с курсом доллара летом
Эксперты прогнозируют повышение курса доллара до 42 гривен. Фото: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубовенко Артур
Дубовенко Артур
Редактор экономических новостей

В Украине вскоре может существенно подскочить курс доллара из-за снижения объемов поступления валютной выручки. Эксперты предполагают, что за один доллар скоро могут просить 42 гривны.

Об этом сообщает сайт города Каменское .

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По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, рост наличного курса доллара до 42 гривен вероятен накануне его возвращения к плавающему курсу. Эксперт предполагает, что тогда банки могут начать удерживать валюту с расчетом на рост котировок. Шевчишин отметил, что в ожидании роста фиксированного курса банки будут выдавать меньше валюты и курс начнет понемногу подниматься вверх.

"В результате наличный рынок может вырасти процентов на пять по отношению к ожидаемому уровню межбанка, до 40-42 гривен за доллар, и дальше будет колебаться в этих пределах", — считает аналитик.

Что будет с курсом доллара летом

По словам экономиста Олега Гетмана, летний курс доллара спрогнозировать очень трудно, поскольку он находится под значительным влиянием международной помощи Украине и событий на фронте.

Впрочем, другой эксперт, председатель правления "Юнекс Банка" Иван Свитек отметил, что значительные изменения наличного курса доллара следует ожидать только ближе к зиме 2024 года. В этот период мелкие и средние фермеры будут готовиться к посевной кампании и продавать валюту.

Он также отметил, что к этому времени к падению объемов валютных поступлений могут добавиться и многие другие факторы, а спрогнозировать, какими они будут просто невозможно. Однако Свитек пока не видит серьезных угроз для наличного курса, что объясняет прежде всего стабилизационными мерами, предпринятыми Нацбанком.

"Последнее решение регулятора повысить лимит продажи наличной валюты населению повлияло на наличный рынок, дав толчок к укреплению курса. Колебания наличного курса в любом случае неизбежны, просто из-за значительной доли спекулятивной составляющей на этом рынке. Но длительных шоковых скачков я не жду", — сообщил банкир.

Напомним, в Национальном банке Украины были оценены перспективы перехода на расчеты в евро. Там говорят, что это выгодно, поскольку Украина уже географически находится в зоне евро.

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