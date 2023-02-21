Как война повлияла на государственные финансы Украины

Война проявила сильные и слабые стороны украинской экономики

2022 год, год полномасштабной войны россии против Украины, ярко показал все сильные и слабые стороны украинской экономики.

Многие из сильных сторон явились последствиями реформ, проведенных за предыдущие восемь лет. Устойчивость банковской системы. Способность правительства и Национального банка в очень сложных условиях удержать макроэкономическую стабильность. Способность реформированных госпредприятий, таких как "Укрзализныця" и "Укрпочта", проявлять инициативу и использовать свой масштаб для крупных проектов, поддержки граждан и бизнеса.

Но проявились и слабые стороны. Популистские действия многих правительств, желание тратить из государственной казны больше, чем собирать в нее, оставили госбюджет не только без "заначки на черный день", но с дорогими долгами. Выстроенное десятилетиями недоверие граждан и бизнеса к власти даже сейчас подталкивает давать деньги волонтерам, а не честно платить налоги. Это все делает Украину слишком зависимой от международной финансовой помощи, предупреждает исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Сила и слабость украинской экономики

Развязанная россией полномасштабная война против Украины стала шоком и для общества, и для экономики. И ни один из методов оценки сегодня не даст корректного представления о потерях, понесенных Украиной, отмечает заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

Ярослав Жалило. Фото: УНИАН

Вместе с тем, несмотря на войну, удается сохранять достаточно высокое качество жизни. В относительно безопасных регионах практически в полном объеме работает сервисная сфера, происходит бесперебойная поставка потребительских товаров.

Успешно перезагружен рынок топлива, обеспечивающий надлежащую транспортную связь в стране.

Бесперебойно работает система пенсий и социальных пособий, внедрены новые пособия в связи с потерями из-за войны, расширен спектр дистанционных цифровых инструментов. Благодаря международной помощи относительно неплохо финансируется большая часть бюджетного сектора.

Показатели инфляции, хоть и высокие, но отнюдь не катастрофические, учитывая военные реалии. Вероятно, инфляция не в последнюю очередь тормозится ограниченным потребительским спросом из-за выезда части потребителей и потери доходов.

Уже можно утверждать, что зимний период удалось пройти с минимальными потерями для коммунальной системы, поддерживается стабильность энергетики, невзирая на значительные разрушения вследствие вражеских обстрелов. Сейчас главные проблемы в этой сфере — разрушение жилья и инфраструктуры, препятствующее возвращению людей в освобожденные регионы, слишком высокая безработица из-за остановки и разрушения части предприятий.

Фото: УНИАН

Потери, обусловленные войной, не могли не отразиться на государственных финансах. Хотя доходная часть (в большей степени благодаря превышению плановых показателей инфляции и девальвации) была в целом выполнена и превышала показатель 2021 года в 1,4 раза, расходная часть была в 1,8 раза больше, чем в предыдущем году. В первую очередь это связано с резким увеличением расходов на нужды обороны, а также на социальную защиту.

Удержание бюджетной стабильности стало возможным благодаря мощной международной финансовой помощи и непосредственной покупке облигаций госзайма Нацбанком. Стабильность бюджета явилась важной опорой устойчивости страны в условиях войны.

Предпосылкой стабильности стала и курсовая политика Нацбанка. Фиксация курса гривни к доллару на уровне 24 февраля и последующая коррекция в июле позволили предотвратить спекулятивные атаки на гривню, усилили прогнозируемость экономической ситуации для бизнеса.

Ключевыми проблемами в финансовой сфере является чрезмерное сжатие расходной части бюджета-2023, что может негативно отразиться на совокупном спросе и затормозить восстановление экономики. Негативные последствия для экономики будет иметь и политика "дорогих денег", которую проводит Нацбанк как реакцию на последствия эмиссионного финансирования дефицита бюджета, то есть "печати денег".

"Безусловно, все эти оценки и ожидания неотрывны от главного и первичного. Возможность удержать устойчивость экономики и запустить базовые процессы восстановления появилась и остается сегодня исключительно благодаря остановившим наступление врага Силам обороны Украины, которые уже освободили часть территорий, обеспечивают защиту от ракетных атак, дают основания для стабильных ожиданий бизнеса относительно безопасности и будущим перспективам Украины", — резюмирует Ярослав Жалило.

Ущерб от войны

Прямой ущерб Украины от войны по состоянию на начало декабря 2022 года оценивался в $135,9 млрд. В частности, ущерб от разрушения жилых домов оценивается в $52,5 млрд; инфраструктуры — $35,6 млрд; предприятий и промышленности — $13 млрд; агропромышленного сектора — $6,6 млрд; энергетики — $6,8 млрд; образовательной инфраструктуры — $8,2 млрд. Окружающей среде был нанесен ущерб на $14 млрд.

Фото: УНИАН

Государственные долги

Совокупная международная бюджетная помощь Украине в 2022 году составила $27 млрд. Основные страны-доноры — США, ЕС, Германия, Канада, Великобритания. Их вклад составил треть расходов украинского сводного бюджета-2022 по состоянию на начало ноября. Совокупная потребность в финансировании с февраля при этом превысила $45 млрд, и нехватка средств от международных партнеров была перекрыта за счет "печати денег" и выпуска гособлигаций.

Дополнительное финансирование государственного бюджета после 24 февраля



Но Украина платит за свою устойчивость большую цену, чем все западные партнеры вместе взятые. В течение февраля-сентября Украина еженедельно теряла по $4 млрд стоимости активов. И эта цифра не учитывает разрушение гражданской энергетической инфраструктуры, что началось в октябре.

Падение ВВП

В 2022 году валовой внутренний продукт Украины сократился примерно на треть. Это самое большое падение экономики в истории Украины. Для сравнения, финансовый кризис привел к падению на 15% в 2009 году, начало войны с РФ — на 6,6% в 2014 и 9,8% в 2015 годах. Насчет следующего года ожидания разнятся. Так, например, инвестиционная компания Dragon Capital ожидает падения на 5%, в то время как инвесткомпания ICU прогнозирует рост на 4%.

Динамика ВВП Украины



Металлургия

В первые месяцы полномасштабного вторжения черная металлургия Украины потеряла примерно треть своих активов. Были разрушены "Азовсталь" и ММК им. Ильича, соответственно, второй и третий по размерам металлургические заводы Украины, поврежден и остановлен Авдеевский коксохимический завод. Осенью частично пострадал и крупнейший металлургический завод — "АрселорМиттал Кривой Рог". Остальные заводы сначала остановились, а затем периодически возобновляли производство. Кроме разрушений, огромной проблемой стало блокирование морских торговых портов, через которые проходило подавляющее большинство экспорта металлопродукции.

Все это привело к сильному падению показателей отрасли. В январе-ноябре выпуск металлургической продукции сократился на 70% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В рейтинге мировых производителей стали Worldsteel Украина упала с 14-го места в 2021 году до 22-го по результатам 10 месяцев 2022 года.

Энергетика и топливо

Первые несколько месяцев полномасштабного вторжения в Украине бушевал топливный кризис. Агрессор разрушил Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (наибольший действующий НПЗ) и ряд нефтебаз. Также прекратились поставки нефтепродуктов из россии и Беларуси, которые были основными поставщиками. Так что Украине пришлось, по сути, с нуля налаживать топливную логистику.

Очереди на АЗСв мае 2022 года. Фото: УНИАН

Избавиться от дефицита и многочасовых очередей удалось только в июле, но в буквальном смысле дорогой ценой. С начала года топливо подорожало на 65%. Быстрее росли в цене только фрукты и яйца.

Впоследствии началась атака на другой сегмент энергетики, справиться с которой было (и остается) значительно труднее из-за более высокой концентрации — производства, передачи и распределения электрической энергии. Кроме более ранней оккупации Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе, в октябре агрессор начал наносить удары по объектам генерации и распределения. Через два месяца после начала таких атак в Украине не осталось ни одной ГЭС и ТЭС, которая не попала бы под обстрелы. Повреждены не менее половины высоковольтных элементов.

В результате, Украина столкнулась с дефицитом электрической энергии. Национальный оператор передачи "Укрэнерго" вынужден был ограничивать потребление. Вся страна живет по графикам отключений, которых к тому же не всегда удается соблюдать. После каждого очередного удара ситуация ухудшалась, и после ракетных ударов 23 ноября был недолгий, но полный блекаут.

Блекаут в Киеве

Из-за повышения потребления зимой и невозможности быстро получить все необходимое оборудование на замену, ожидается, что отключения будут продолжаться до конца марта.

Сельское хозяйство

Из-за минирования территорий, логистических проблем и непонятных перспектив экспорта в результате блокирования морских торговых портов Украина завершила посевную яровых культур на уровне 84% от прошлогодней площади. Впрочем, с экспортом в итоге все сложилось неплохо. В июле под давлением международных партнеров рф согласилась на 120-дневную "Зерновую инициативу", которая открыла одесские порты для аграрного экспорта. В ноябре инициатива была продлена еще на 120 дней. Кроме того, трейдерам и логистам удалось наладить снабжение наземными каналами.

Перспективы следующих урожаев до сих пор неясны. Озимая посевная кампания выполнена на 94% от плана, который на 40% меньше по сравнению с предыдущим годом. Что будет со следующей яровой кампанией, будет зависеть от выполнения и расширения "Зерновой инициативы".

Курс гривни

Нацбанк проводит политику фиксированного валютного курса с начала полномасштабной войны. Курс зафиксировали еще 24 февраля на уровне 29,25 грн/долл. Вместе с рядом административных ограничений это решение позволило избежать паники и обрушения курса. Со временем стало проявляться расхождение между официальным и рыночным курсом валют, и НБУ откорректировал курс, повысив его до 36,57 грн/долл.

Фото: Новини.LIVE

По состоянию на конец 2022 года сохранялся разрыв между официальным и рыночным курсом гривны — это заставляло НБУ чаще выходить на валютный рынок с интервенциями. Нацбанк надеется избежать необходимости еще одной коррекции фиксированного курса перед постепенным возвращением к плавающему, но когда это произойдет, пока неизвестно.

Банки и кредитование

С начала полномасштабной войны банковская система показала свою устойчивость. Подавляющее большинство банков работает: только два банка покинули рынок, и еще два российских банка закрыл НБУ, остальные 67 банков продолжают операционную деятельность.

Кредитование остается подавленным. Некоторое время росло корпоративное кредитование исключительно за счет займов госбанков, этому также способствовала программа "5-7-9".

Фото: Новини.LIVE

В общем, банковский сектор держится. Однако банки фактически действуют сугубо как платежные посредники.

Государственный бюджет

В первые месяцы войны налоговые поступления в государственный бюджет от НДС — крупнейшего источника поступлений — сократились вдвое. В марте-июне бюджет недополучал около $1 млрд ежемесячно. Первоначально снижение экономической активности было вызвано шоком от начала войны, что повлияло на потребление и логистику. Позже сработали другие факторы: уменьшение численности потребителей и работников из-за выезда из Украины и призыв в вооруженные силы, временное освобождение импорта от НДС и таможенных пошлин, значительное расширение упрощенной системы налогообложения, весенний дефицит топлива.

Этот спад был частично компенсирован большими единовременными поступлениями в феврале-марте, такими как распределение прибыли госпредприятий (35,2 млрд грн), налог на прибыль предприятий, включая авансы (34,9 млрд грн), прибыль НБУ (18,8 млрд грн).

С постепенным восстановлением экономики и упразднением налоговых льгот доходы от НДС возобновились в июле и в последующие месяцы. С августа поступления от НДС остаются стабильными.

В целом в течение года наблюдалось незначительное уменьшение налоговых поступлений по сравнению с предыдущим годом. Однако грантовые поступления компенсировали этот спад.

Печать денег и иностранная финансовая помощь

Сразу же в начале войны Украина столкнулась с необходимостью финансировать стремительно возросшие расходы — прежде всего военные. На помощь пришел Нацбанк, который во время войны отошел от принципа отказа от "печати денег". Однако такой способ финансирования дефицита бюджета крайне нежелателен — значительные его объемы могут привести к неконтролируемой гиперинфляции.

Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr

Крайне важной для того, чтобы не допустить худших из худших сценариев развития экономической ситуации, стала иностранная финансовая (в первую очередь, бюджетная) помощь. Первые иностранные гранты и кредиты стали поступать уже через несколько дней после начала полномасштабного вторжения. Со временем иностранное финансирование стало крайне важным источником финансирования бюджета: на середину декабря его объемы составили $28,1 млрд, в том числе гранты — $12,1 млрд, или 43,4%. Это 60% всего дополнительного финансирования, которое получил украинский бюджет.

Крупнейшими донорами государственного бюджета Украины в 2022 году были США и Европейский Союз, которые по состоянию на 14 декабря выделили 10 и 7,9 млрд долларов соответственно. США и ЕС должны стать главными донорами финансовой помощи и в 2023 году.

Главные иностранные доноры государственного бюджета Украины в 2022 году, млн долл.



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Текст подготовлен на основе исследования Центра экономической стратегии "Экономика Украины во время войны: декабрь 2022 и итоги года"

Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr