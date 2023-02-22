Как война повлияла на благосостояние украинцев

Война влияет на доходы и финансовое состояние украинцев крайне негативно

Полномасштабное вторжение россии в Украину 24 февраля 2022 года создало гуманитарный кризис, которого Европа не видела с 1940-х годов. В то время как около 2,5 миллиона беженцев, в основном из Сирии, нашли убежище в странах Европы в течение 2015-2016 годов, 3 миллиона украинцев выехали за пределы Украины в первые три недели вторжения. Уже год Украина переживает беспрецедентные потери человеческого капитала из-за массового выезда за границу в поисках безопасности преимущественно женщин и детей, потери жизней из-за обстрелов украинских городов и гражданской инфраструктуры, военных потерь в зоне боевых действий. По консервативным оценкам, до половины довоенного населения Украины, или по меньшей мере 20 миллионов человек, непосредственно задействованы в активных миграционных процессах, вызванных российской агрессией.

О том, как война повлияла на материальное состояние украинцев в течение прошлого года, читайте в обзоре Новини.LIVE на основе исследования Центра экономической стратегии "Экономика Украины во время войны: декабрь 2022 и итоги года".

Доходы украинцев

Несомненно, влияние войны на доходы и финансовое состояние украинцев крайне негативно, отмечает глава совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Елена Коробкова. Фото: Facebook

Хотя официально публикация статистики по рынку труда в Украине была прекращена, очевидно, что миллионы людей потеряли работу, а реальные доходы значительно сократились. По оценкам Национального банка Украины, реальные зарплаты по итогам 2022 года сократились на 16%, а в IV квартале сокращение реальных зарплат составило 23% в годовом исчислении.

В то же время миллионы украинцев находятся за границей, что значительно ограничивает экономические возможности нашей страны, а также налоговые поступления в государственный бюджет. Даже если эти украинцы способны работать дистанционно, потребляют повседневные товары и услуги, они все равно за границей, а значит, платят налоги в бюджеты других стран.

Украинцы за границей

Приблизительно 7,8 миллиона украинцев, или почти население такой страны как Швейцария, нашли безопасное убежище в странах Европы с начала полномасштабного российского вторжения. Из них 4,8 миллиона получили временную защиту в одной из принимающих стран. Половина всех украинских беженцев осели в Польше и Германии.

Украинские беженцы готовы работать и вкладывать в экономику принимающих стран. Например, на сентябрь 2022 года в Польше и Германии уже трудоустроились 430 тысяч и 160 тысяч украинских беженцев соответственно. В общей сложности две трети взрослых вынужденных переселенцев в Польше готовы работать. Последние соцопросы показывают, что каждый пятый взрослый украинский переселенец уже трудоустроен в Германии. Украинцы нашли работу преимущественно в индустрии гостеприимства и секторе услуг. Значительная часть (до 20%) продолжает работать дистанционно в Украине.

Трудоустройство украинских беженцев в Польше и Германии по секторам



Внутренняя миграция украинцев

До 6,5 миллиона украинцев являются внутренне перемещенными. Эта цифра остается почти неизменной с марта 2022 года. Около 3,5 миллиона украинцев получили официальный статус ВПЛ, позволяющий получать социальную помощь от государства и международных организаций. Люди переезжают из наиболее опасных регионов востока и юга, где продолжаются боевые действия, в более спокойные центральные и западные. Полмиллиона жителей страны нашли новый дом в столице. Однако с началом массовых российских обстрелов гражданской энергетической инфраструктуры даже удаленные от границ со страной-агрессором области не дают уверенности в безопасности. Несмотря на это, более 70% ВПЛ планируют вернуться домой.

Фото: УНИАН

Ситуация с работой и доходами среди внутренне перемещенных украинцев немного улучшается, однако остается хуже, чем в среднем по Украине. Если летом 2022 года до 40% внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста не работали, то недавние опросы дают оценку в 31%. Уровень занятости среди ВПЛ также остается низким: согласно тому же опросу, 34% внутренне перемещенных лиц сейчас работают по найму, еще 7% имеют собственный бизнес (итого — 41%). Для сравнения, в среднем по Украине 57% людей сейчас работают. Значительная часть внутренне перемещенных лиц (84%) потеряла предыдущую работу из-за войны, в то время как в среднем по Украине показатель составляет 50%, согласно последнему опросу Gradus.

Безработица и ситуация на рынке труда

Ситуация на украинском рынке труда остается напряженной. Минэкономики дает оценку фактического количества безработных в Украине в 2,6 миллиона человек, по состоянию на декабрь 2022 года (будет расти до 2,8 миллиона человек в 2023 году, по прогнозам). Это вдвое меньше последних и единственных оценок абсолютного уровня безработицы в Украине Международной организацией труда в мае 2022 года (до 5 миллионов). При этом официально статус безработного имеют всего 215 тысяч человек, что не отражает реальную ситуацию в стране.

НБУ оценивает уровень безработицы в 30% и прогнозирует ее частичное снижение в следующем году с сохранением диспропорций на рынке труда. Такие оценки близки к результатам последних социологических опросов. По октябрьскому опросу "Рейтинга", 34% респондентов трудоспособного возраста не работают, в то время как более половины (57%) работают, согласно опросу Gradus в ноябре.

Фото: УНИАН​​​

В Украине до сих пор доминирует рынок работодателя. Количество вакансий хоть и возросло по сравнению с весной, однако до сих пор остается в разы (в зависимости от сферы деятельности) меньшим, чем было до полномасштабной агрессии. При этом количество соискателей работы существенно возросло и остается высоким. Даже рынок ИТ-специалистов не спешит восстанавливаться. Компании демонстрируют гораздо меньший спрос на новых работников, чем количество активных кандидатов.

Война приводит к сокращению доходов украинцев — номинальных и реальных. В условиях снижения финансовой устойчивости предприятий работодатели открывают вакансии с меньшим уровнем зарплаты, снижают или не повышают зарплаты имеющимся работникам. 77% украинцев отмечают, что их доход сократился по сравнению с январем 2022 года до вторжения.

81% работающих продолжает получать заработную плату, но почти половина не уверена, что будут получать ее в будущем. Даже среди ИТ-специалистов 40% опасаются увольнения.

Государственная служба статистики прекратила публикацию данных о средних заработных платах из-за сложности сбора информации по регионам. Однако Пенсионный фонд Украины публикует значение средней заработной платы, из которой были фактически уплачены страховые взносы. По этим данным, номинальные заработные платы в Украине сократились на 5% по сравнению с январем 2022 года, что при текущей высокой инфляции означает существенное сокращение зарплат и в реальном измерении (-21%).

Средняя зарплата в Украине, из которой уплачены страховые взносы, %, год к году



По оценкам банка Sense (ранее Альфа-банк) на основе собственных транзакционных данных, реальное сокращение заработных плат с февраля по октябрь 2022 года составило 11% на фоне роста номинальных зарплат на 3%. При этом в частном секторе выплаты сократились больше, чем в государственном.

О таком тренде также свидетельствует исследование портала grc.ua: работодатели открывают вакансии с гораздо меньшими окладами в сфере ИТ, высшем менеджменте и консалтинге — секторах, где зарплаты обычно были самыми высокими на рынке. При этом положительная динамика в предлагаемой заработной плате наблюдается для вакансий административного персонала, в сфере автомобильного бизнеса и HR.

По данным Инфляционного отчета НБУ, уровень безработицы в Украине в среднем за 2022 год оценен в 25-26%, что соответствует общему количеству безработных в 3,2 миллиона человек.

Рынок труда еще долго будет оставаться слабым, однако постепенно начнет восстанавливаться благодаря адаптации населения и бизнеса к военным условиям. Безработица начнет сокращаться в 2023 году. Оживление экономической активности после снижения рисков безопасности усилит спрос на рабочую силу. В то же время безработица будет оставаться выше своего естественного уровня из-за долгосрочных эффектов войны.

Фото: УНИАН

Процесс восстановления рабочих мест до довоенных уровней потребует немало времени из-за значительных повреждений производственных мощностей, логистических путей, а также слабого внутреннего спроса. На рынке труда будут сохраняться квалификационные, а также региональные диспропорции, поскольку в послевоенный период изменения претерпевает не только структура спроса на рабочую силу, но и предложение из-за миграционных процессов.

Инфляция

На покупательную способность украинцев в значительной степени влияет инфляция. По итогам 2022 года инфляция в Украине составила около 30%. Однако для страны в состоянии войны такой уровень вполне умеренный. Для сравнения, в соседней Молдове рост цен за год превысил 34%. Экономические последствия российской агрессии не знают границ.

Инфляция в годовом измерении в Украине, странах ЕС и других избранных странах Европы, %



Курс гривни

С начала полномасштабной войны Нацбанк проводит политику фиксированного валютного курса. Курс зафиксировали еще 24 февраля на уровне 29,25 грн/доллар. Наряду с рядом административных ограничений это решение позволило избежать паники и обрушения курса. Со временем стало проявляться расхождение между официальным и рыночным курсом валют, и НБУ откорректировал курс, повысив его до 36,57 грн/долл.

Валютные интервенции НБУ, млрд долл., и средневзвешенные официальный и рыночный курсы, грн/долл. (правая шкала)



Пока сохраняется разрыв между официальным и рыночным курсом — это заставляет НБУ чаще выходить на валютный рынок с интервенциями. Нацбанк надеется избежать необходимости еще одной коррекции фиксированного курса перед постепенным возвращением к плавающему. Но когда это произойдет, пока неизвестно.

Фото: УНИАН