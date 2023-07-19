Как остановка зернового соглашения повлияет на экономику Украины

Черноморская зерновая инициатива остановлена. Фото: rbc.ua

Россия не просто вышла из Черноморской зерновой инициативы, но и целенаправленно уничтожает украинскую инфраструктуру, обеспечивающую функционирование "зернового коридора".

Еще в понедельник, 17 июля, опрошенные Новини.LIVE эксперты описывали возможные альтернативные сценарии поставок украинской агропродукции за границу. Но обстрелы портовой инфраструктуры Одесской области в ночь на 19 июля показали, что планы России относительно перспектив украинского агроэкспорта более агрессивны. Она не ограничится своим неучастием в "зерновом соглашении", а намерена уничтожить любую возможность Украины экспортировать свою продукцию по морю, разрушив соответствующую портовую инфраструктуру. И здесь надеяться остается только на героизм и профессионализм украинских защитников.

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Поэтому потенциальное разрушение экспортной портовой инфраструктуры — это первая и очевидная потеря экономики Украины после выхода России из Черноморской зерновой инициативы.

По мнению замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, очевидным следствием выхода России из зернового соглашения станут дальнейшие, уже открытые попытки атаковать украинские порты.

"План России — уничтожить украинскую экономику и усложнить послевоенное восстановление. Атака на Одесский порт 18 июля — только первая попытка", — утверждает Ярослав Жалило.

Кроме того, вероятен резкий рост рисков для судов в Черном море — вплоть до невозможности судоходства.

Но есть риски для украинской экономики менее очевидные и отсроченные во времени, но не менее разрушительные и масштабные.

О масштабах потенциальных потерь

По данным, озвученным исполнительным директором Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Дмитрием Боярчуком, с августа 2022 года по июнь 2023-го Украина экспортировала 47 млн тонн пшеницы, кукурузы и ячменя.

"Медиа пишут, что примерно за этот период зерновое соглашение дало возможность экспортировать 32 млн тонн зерновых и масличных (хотя в основном речь идет о зерне). То есть основная часть экспортируемого зерна шла в рамках этого соглашения. В деньгах это ориентировочно $10,2 млрд", — говорит эксперт.

Для понимания, за январь-май 2023 года экспорт товаров и услуг принес Украине $22,5 млрд. $10,2 млрд из них — это именно аграрный экспорт (около $4,6 млрд из этой суммы — это пшеница, кукуруза, ячмень).

Другими словами, если зерновой сделки не будет, то это существенно ослабит экспортные возможности Украины. Хотя, отмечает эксперт, прогнозируемые потребности Украины в экспорте на следующий маркетинговый год значительно скромнее, учитывая падение урожая в 2023 году.

"Для Украины Черноморская зерновая инициатива экономически очень важна. За время от ее начала морским коридором перевезена половина общего экспорта зерна из Украины", — отмечает Ярослав Жалило.

Альтернативные возможности вывоза зерна по суше уже задействованы с максимальной интенсивностью и упираются в системные дефициты — пропускную способность железных дорог, пунктов пропуска железных дорог в странах-партнерах, мощностей хранения и перегрузки. Поэтому наиболее вероятным следствием выхода России из зерновой сделки будет "затоваривание" зерном, с дефицитом мест хранения. Как следствие — порча части урожая и потери производителей, а также падение цен на зерно на внутреннем рынке.

Следовательно, возникнет потребность в адекватных мерах при поддержке международных партнеров. Среди таких мер: расширение временных мощностей хранения (рукава, быстросборные элеваторы и т.п.); преодоление узких мест экспортной логистики (например, склады у дунайских портов или пункты пропуска через западную границу); увеличение переработки зерна внутри страны, включая выпуск кормовых продуктов, что влечет за собой возможности развития потребителей — вертикально интегрированных компаний животноводческой отрасли.

Также потребуется финансовая поддержка, особенно небольшим агрокомпаниям, которые будут нести убытки из-за падения цен на зерно на внутреннем рынке, уверен Ярослав Жалило.

Украинские агропроизводители понесут убытки из-за остановки "зернового соглашения". Фото: google.com

Как отмечает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин, значительные транспортные расходы при использовании альтернативных каналов экспорта негативно повлияют на рентабельность производства большинства сельскохозяйственных культур.

"В течение войны аграрии и так несут значительные затраты из-за усложненной логистики и остатков продовольствия за прошлый год, а также из-за более высоких цен на ресурсы производства. Еще один такой год еще больше усложнит хозяйственную деятельность", — прогнозирует собеседница Новини.LIVE.

О давлении на гривню и росте цен

Аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев отмечает, что с конца июня 2023 года через пролив Босфор не было пропущено ни одного судна с аграрной продукцией из Украины. Поэтому де-факто Черноморская зерновая инициатива перестала действовать еще в июне. Это означает, что у Украины будет избыток зерна. Какие это будут иметь последствия?

По мнению собеседника Новини.LIVE, ожидания снижения продуктовых цен вследствие увеличения объемов внутренней переработки агропродукции ошибочны.

"У украинских агропроизводителей будет меньше доходов и, соответственно, валютной выручки. Это, в свою очередь, будет давить на курс гривни в сторону ее ослабления", — аргументирует Павел Мартышев.

К слову, в 2022 году более 60% украинского экспорта пришлось именно на аграрную продукцию.

Фактор снижения агроэкспорта ослабляет гривню в меньшей степени, чем валютные поступления в страну от международных партнеров ту же гривню усиливают. Так, по статистике Национального банка валютные резервы Украины растут. А, значит, гривня укрепляется.

Но, тем не менее, падение агроэкспорта отрицательно сказывается на курсе национальной валюты, вследствие чего может расти инфляция. В частности, можно ожидать удорожания продовольственных продуктов, в том числе не зерновой группы. Речь идет об импортных продуктах, фруктах, овощах, сырах, алкоголе.

Цены на продукты питания могут вырасти. Фото: freepik.com

"Итак, парадокс: на фоне ожидаемого увеличения запасов зерна никто не захочет его продавать за бесценок. Кто-то будет ожидать повышения цен, кто-то — перерабатывать агропродукцию, кто-то — экспортировать через Дунай, а кто-то будет пытаться возить через Черное море", — прогнозирует Павел Мартышев.

В любом случае для украинской экономики это существенный негатив. А потребителям не стоит ждать удешевления продуктов питания.

Украинская экономика ощутит влияние выхода России из зерновой сделки уже через несколько месяцев.

Сейчас мы наблюдаем сезонное проседание цен на овощи и мясо. Но уже осенью можем увидеть сезонный рост цен, усугубленный фактором остановки действия зерновой сделки.

"Если даже представить, что Россия вернется в зерновое соглашение, есть большие сомнения в возможном изменении ситуации", — считает Павел Мартышев.

Скорее всего, российская сторона продолжит "итальянскую забастовку" во время проверки судов с украинской агропродукцией в проливе Босфор, что она и делала в последнее время.

Ситуация может усугубиться на фоне успехов украинского военного контрнаступления. Скорее всего, Россия будет давить на Украину, используя для этого в качестве инструмента "зерновое соглашение".

Позиция НБУ

В Национальном банке Украины успокаивают: фактическая ситуация с аграрным экспортом во втором квартале текущего года оказалась лучше, чем ожидалось.

Национальный банк. Фото: bank.gov.ua

Оперативное урегулирование вопросов транзита продовольствия в другие страны ЕС и сужение перечня товаров, запрещенных для ввоза, несколько смягчили падение экспорта продовольствия. А отгрузки альтернативными путями были выше, чем ожидалось. Все это позволило компенсировать ущерб от ограничений.

Несмотря на реализацию рисков как для работы "зернового коридора", так и в виде продления ограничений со стороны отдельных стран ЕС до середины сентября 2023 года (хотя и по сокращенному перечню товаров), потери от этих ограничений во втором полугодии 2023 года будут меньшими, чем ожидалось ранее.

Более того, уверяют в НБУ, учитывая более высокую пропускную способность альтернативных путей экспорта, агропродукцию, которая не будет вывезена в этом году, удастся экспортировать в 2024 году, тем самым компенсируя потери текущего года.

Реализация рисков для работы "зернового коридора" и продление запрета на импорт украинского продовольствия рядом стран ЕС также не подкосит устойчивость на валютном рынке, уверяет финансовый регулятор. У Национального банка достаточно инструментов и ресурсов для того, чтобы эту устойчивость обеспечивать.