Как конфисковать заблокированные активы центробанка россии в пользу Украины

Активы центробанков обладают иммунитетом от принудительного взыскания в суде

В соответствии с международным правом активы, используемые для официальных (публичных) целей государства, считаются суверенными активами. Они обладают иммунитетом от принудительного взыскания. Суверенными активами страны считаются и счета центрального банка.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.Live сообщил юрист практики международного арбитража Arzinger Владимир Наконечный.

Замороженные по всему миру почти 350 млрд долларов активов центробанка россии могли бы стать основой для возмещения ущерба, нанесенного войной против Украины. Международные партнеры сходятся во мнении, что передать эти средства Украине было бы справедливо.

Однако, отмечает Владимир Наконечный, с точки зрения международного права конфискация этих активов будет противоправной.

В общем, сейчас отсутствуют какие-либо механизмы, с помощью которых можно было бы это сделать. Отдельные исключения относительно снятия иммунитета с суверенных активов существуют, например, в законодательстве США о терроризме, однако их невозможно применить.

"Мы считаем, что война как грубое нарушение международного права должна рассматриваться как основание для лишения иммунитета суверенных активов государства-агрессора. Бесспорно, такую позицию будет лоббировать Украина перед западными партнерами. По нашему мнению, конфискация активов центробанка россии будет зависеть от политической воли и консенсуса между нашими крупнейшими союзниками — США, Канадой, Великобританией и другими. Ведь такое решение будет действительно изменением мирового правопорядка", — говорит собеседник Новини.LIVE.

В истории уже были случаи, когда активы центробанка использовались для выплат компенсаций или восстановления. Так, в свое время Иран, чтобы разморозить активы своего центробанка, передал их треть для финансирования компенсаций, присуждаемых Комиссией Иран - США; активы центробанка Ирака (режима Хусейна) были конфискованы для восстановления государства; активы центробанка Афганистана и Ирана были конфискованы/взысканы в США для выплаты компенсаций жертвам терроризма.

То есть некоторые исторические примеры и наработки в этом направлении уже существуют, а запрос на построение новой системы правопорядка всегда очень силен после глобальных конфликтов. Примерами тому является создание Лиги Наций после Первой мировой войны и ООН — после Второй мировой.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, кто и сколько денег дает Украине и чем Запад поможет в 2023 году. В частности, с начала войны до конца 2022 года международные партнеры выделили Украине более 113 млрд евро. Эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств.

Также Новини.LIVE писали о том, сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году.

В частности, в 2023 году Украина должна выплатить более 658 миллиардов гривен долгов. Цифра подсчитывалась по состоянию на 1 января. В течение года государственные долги будут только расти, поскольку в условиях войны удержать экономику на плаву возможно только за счет существенных заимствований, как внешних, так и внутренних.

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О том, сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну, читайте в авторском материале Новини.LIVE