Аренда жилья для депутатов — сколько средств потратили из госбюджета

Народные депутаты на заседании Верховной Рады Украины. Фото: УНІАН

В течение почти двух с половиной лет полномасштабной войны из государственного бюджета Украины было выделено 64,5 миллиона гривен на аренду жилья для народных депутатов в Киеве. За этот период 160 нардепов воспользовались правом получить компенсацию за аренду.

Кто из народных депутатов Украины воспользовался правом на компенсацию за жилье во время великой войны, рассказали на портале движения "ЧЕСТНО".

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Согласно закону "О статусе народного депутата Украины", депутаты имеют право на компенсацию за аренду жилья или оплату гостиничного номера, если они не имеют дома в столице и зарегистрированы по месту жительства более 30 километров от границы Киева.

В 2022 году компенсации получили 153 народных депутата, которым суммарно было выплачено почти 30,8 млн гривен из бюджета. В 2023 году возместить расходы на жилье просили несколько меньше депутатов — 133, а общая сумма выплат составила около 27,5 млн гривен.

Сколько денежных средств получили депутаты на аренду жилья. Источник: ЧЕСТНО

В первые четыре месяца 2024 года компенсацию за аренду получили 108 нардепов, общая сумма выплат составила почти 6,2 млн гривен из государственного бюджета.

Средний расход государства на жилье одного депутата составляет 16,8 тысячи гривен ежемесячно, что примерно равно двум минимальным зарплатам. Однако поскольку некоторые депутаты регулярно пользуются этой компенсацией, а другие лишь время от времени, суммы выплат на одного депутата могут варьироваться от 10 тысяч до почти 300 тысяч гривен в год.

Кому больше компенсируют аренду

Нардепы фракции "Слуга народа" получили самые большие компенсации за аренду жилья. В течение 2022-2023 годов ежегодно на их жилье из бюджета тратилось по 20 млн гривен, а за первые четыре месяца 2024 года эта сумма составила уже 4,7 млн гривен. Это превышает возмещение для народных избранников всех остальных фракций и групп вместе взятых.

Компенсации за жилье пофракционно. Источник: ЧЕСТНО

Преимущественно правом на компенсацию пользуются депутаты, представляющие мажоритарные округа, что логично, поскольку большинство из них обычно не имеют жилья в столице. За период с 2022 по 2024 годы 70% получателей компенсаций были избраны из мажоритарных округов.

Процент нардепов, получивших денежные средства на аренду. Источник: ЧЕСТНО

Что еще нужно знать

Напомним, в 2024 году заработные платы народных депутатов Верховной Рады повысились в связи с ростом прожиточного минимума. Суммы стали больше сразу на несколько тысяч.

Мы также писали, что мать депутата Николая Галушко Марина за последние два года достроила роскошное поместье стоимостью более 600 тысяч долларов. Дом находится в престижном дачном кооперативе вблизи Киева. Также мы сообщали, что после начала полномасштабного вторжения семья депутата Верховной рады Николая Галушко приобрела автопарк стоимостью более 200 тысяч долларов и имение в Броварах. За эти два года его родители купили шесть автомобилей и мотоцикл, но в декларации чиновника указан только один автомобиль папы.