Мустафа Найем рассказал, как побороть коррупцию

Коррупция уничтожает наше будущее

Первым залогом эффективной борьбы с коррупцией должна быть реакция руководства государственных органов на факты коррупции внутри самих этих органов.

Об этом заявил глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем во время прошедшего 8 июня в Киеве экономического форума "Диалоги о восстановлении Украины".

Читайте также:

"Реакция на факты коррупции во всех случаях должна быть очень жесткой, прямой и быстрой. Чтобы у нас не было круговой поруки", — уверен экс-журналист и бывший народный депутат.

Открытость — залог успеха

Второй предохранитель против коррупции — открытость информации.

"Самая большая превенция коррупции — это открытость данных. Другого варианта нет, просто не существует. Забудьте о том, что кто-то придет и научит нас, как не воровать", — настаивает Мустафа Найем.

Любая коррупция всегда договаривается с правоохранительными органами, аудиторами и т.д. Поэтому единственный способ ее побороть — максимально открытая информация о деятельности органов власти и государственных предприятий.

Напомним, Новини.LIVE уже писали о том, как преодолеть коррупцию во время послевоенного восстановления Украины. Так, во время послевоенного восстановления в Украину будут поступать значительные средства от международных партнеров, что вызывает их беспокойство, учитывая историю коррупции в Украине. Поэтому антикоррупционная работа должна иметь поддержку на самом высоком уровне со стороны украинского правительства, президента и международных партнеров.

Использование международных средств в процессе восстановления должно быть привязано к строгим антикоррупционным условиям. Среди этих условий должна быть поддержка антикоррупционных институтов и реформ, которые внедряются в Украине с 2014 года, а также особый акцент на более эффективном использовании предоставленных на восстановление средств на благо всего украинского общества.